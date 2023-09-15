Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно

Больше десяти лет карьеры киевскому «Динамо» отдал опорный полузащитник Сергей Сидорчук. 5 сентября этот футболист неожиданно для многих (прежде всего, по причине того, что трансферное окно в Украине уже было закрыто, а Игорь Суркис ранее проявлял особую принципиальность по поводу продажи стержневых игроков команды на «ленточке» периода дозаявок) был продан «бело-синими» в Бельгию, причем не в один из тамошних грандов, а в достаточно скромный «Вестерло», который, по неофициальной информации, заплатил за опытного хавбека от 500 до 700 тысяч евро.

Что представляет собой «Вестерло» и как вообще там оказался Сидорчук? Об этом всем прямо сейчас и поговорим…

Один трофей за 90 лет

Футбольный клуб «Вестерло» был основан в 1933 году, и представляет в элитарном дивизионе бельгийского футбола одноименный город. За более чем 90-летнюю историю «Вестерло» может похвастаться тем, что завоевал только один серьезный трофей (без учета побед в низших дивизионах) – Кубок страны, который покорился этой команде по итогам сезона-2000/01. Спустя десять лет после того триумфа «Вестерло» еще раз добрался до финала кубкового турнира, однако на этот раз уступил «Стандарду» (0:2).

В целом, если оценивать современную историю «Вестерло», то новую команду Сергея Сидорчука можно смело называть середняком. Этот коллектив показывал, что ему по силам забраться на 6-7 места в элитарном дивизионе бельгийского футбола, но также он мог опускаться в район 14-15 позиции.

За последние пару-тройку десятилетий «Вестерло» дважды вылетал из бельгийской Про-лиги. В первый раз барахтанье в низшем дивизионе продлилось всего два года (сезоны-2012/13 и 2013/14), после чего «De Kemphanen» (прозвище «Вестерло») вернулись обратно в элиту, но через три года обратно спикировали вниз.

Второй «заход» в низший дивизион продлился для «Вестерло» уже дольше – пять сезонов. Вернуться обратно в Про-лигу команда смогла только по итогам чемпионата-2021/22, когда выиграла турнир во втором по рангу дивизионе и дала понять, что имеет серьезные амбиции по поводу того, чтобы как можно дольше оставаться именно на наивысшем уровне бельгийского футбола.

Последнее возвращение «Вестерло» в Про-лигу стало возможным при молодом бельгийском наставнике Йонасе Де Реке. Он возглавил «De Kemphanen» летом 2021 года, и с тех пор старается сделать эту команду все более и более качественной и конкурентоспособной. До «Вестерло» Де Рек недолгое время успел поработать на серьезном уровне с «Сент-Трюйденом», а также с «Андерлехтом», но именно сейчас в карьере 43-летнего специалиста, кажется, начинается реальный сдвиг к лучшему.

В сезоне-2022/23 «Вестерло» финишировал седьмым в Про-лиге, а вот в текущем розыгрыше новая команда Сидорчука стартовала крайне неудачно – лишь 1 набранное очко в 6 матчах, что позволяет «De Kemphanen» занимать лишь 15-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

Впрочем, в Бельгии неудачно стартовал не только «Вестерло», но и «Стандард, «Генк» и действующий чемпион «Антверпен», который стал соперником «Шахтера» по групповой стадии Лиги чемпионов, а потому делать какие-то серьезные выводы по поводу судьбы «De Kemphanen» уже сейчас вряд ли стоит. Другой вопрос, что сам по себе это клуб весьма провинциальный, что подчеркивает даже вместимость его домашней арены, которая составляет порядка 8 тысяч зрителей…

Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Хет Куипье – домашняя арена Вестерло

Почему Сидорчук вообще покинул Динамо?

О том, что 32-летний капитан Сергей Сидорчук может попрощаться с «Динамо» активно начали судачить еще в начале лета. Тогда стало известно, что президент «бело-синих» Игорь Суркис ищет возможности урезать зарплатную ведомость, в результате чего лидерам коллектива было предложено подписать новые трудовые соглашения с уменьшением окладов. По имеющейся информации, никто на подобные условия из футболистов «Динамо» пойти так и не решился, а потому вопрос ухода кого-то из них оставался актуальным для Суркиса до последнего.

К уходу Сидорчука «Динамо» еще и целенаправленно готовилось. В частности, летом из аренды в «Заре» был отозван Владимир Бражко, который номинально способен подменить опытного ветерана в первой команде «бело-синих», да и потенциально обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать одним из фундаментальных исполнителей для «Динамо» на ближайшие годы.

Впрочем, в «Динамо» до последнего старались не идти на крайние меры. Сидорчук оставался в команде ровно до того момента, пока та являлась участником еврокубковой кампании сезона-2023/24. Как только «бело-синие» окончательно распрощались с этим статусом, вылетев из квалификации Лиги конференций от «Бешикташа», стало понятно – перемены будут, вопрос только в их масштабности.

Ограничилось «Динамо» прощанием с двумя опытными исполнителями – Сергеем Сидорчуком и Денисом Гармашем, уехавшим в хорватский «Осиек». Чуть ранее клуб также покинул вратарь Денис Бойко, подавшийся в «Полесье», а вот 31-летний Виталий Буяльский и 30-летний Александр Караваев пока остаются в Киеве, хотя ранее в СМИ также ходили упорные слухи о желании боссов клуба с ними расстаться.

Почему Бельгия и скромный Вестерло?

Очевидно, что на каком-то этапе воспользоваться возможностью поиграть в другом чемпионате захотел и сам Сергей Сидорчук. Оставаться в «Динамо» для него не имело смысла, учитывая стремление клуба идти на снижение финансовых затрат, а также вылет команды из еврокубков. Если бы в стане «бело-синих» всячески цеплялись за возможность сохранить ветерана, то это была бы совсем иная история, а так все сложилось таким образом, что отъезд Сидорчука был бы абсолютно благоприятным вариантом для всех сторон сделки.

Собственно, оставалось подыскать только новый клуб для Сергея. Да и новую лигу также. Как сказал экс-центрбек «Шахтера» Сергей Кривцов, с которым Сидорчук вместе в юные годы делал первые шаги на пути к топ-уровню в запорожском «Металлурге», «нужно все пробовать и потом делать выводы».

И если в случае с Кривцовым речь зашла о заокеанской MLS, где Сергей в итоге и оказался в рядах модного ныне «Интер Майами» (украинец, напомним, перебирался в стан «цапель» еще до трансфера туда Лионеля Месси), то вот у Сидорчука особых вариантов, кроме Бельгии не было. По имеющейся информации, услуги опорного полузащитника были предложены целому ряду тамошних клубов – «Андерлехту», «Генту», «Генку», «Антверпену», «Беерсхоту», «Ауд-Хеверле Левену» и «Вестерло».

Договариваться о сделке пришлось довольно в сжатые сроки, так как летнее трансферное окно в Бельгии прекращало работу 6 сентября, и решение нужно было принимать очень быстро. Так что особых вариантов что-либо выторговывать у Сидорчука попросту не было, и он принял лучшее, с его точки зрения, предложение из имевшихся, тем паче, что бельгийские гранды никакого интереса к сотрудничеству с опытным украинцем так и не проявили, и приходилось довольствоваться тем, что было на столе.

Почему вариант с Вестерло в целом удачный для Сидорчука

Описав все реалии, которые предопределили уход Сергея Сидорчука из «Динамо» и сопутствовали его трансферу в «Вестерло», можно резюмировать, что в целом эта сделка оказалась выгодной для всех трех сторон. Киевляне, как и хотели, смогли существенно разгрузить зарплатную ведомость, и даже выручить небольшую сумму в виде трансферной компенсации. «Вестерло» заполучил в свои ряды чрезвычайно опытного игрока, имеющего за плечами колоссальный багаж международных матчей. А сам Сидорчук получит шанс не только пожить с семьей в спокойной Европе (Сергей по закону имел право покинуть Украину, несмотря на правовой режим военного времени, так как является многодетным отцом), но и, как вполне резонно подмечал Кривцов, попробовать в своей карьере что-то новое.

Понятное дело, что если бы ситуация в Украине не была такой, какой она является, и если бы в отечественном футболе все оставалось на прежнем уровне, то вряд ли Сергей Сидорчук вообще бы покинул «Динамо». Скорее всего, опорный хавбек так и завершил бы свою карьеру в стане «бело-синих», к чему сейчас, но в рядах «Шахтера», вероятно, движется еще один его экс-партнер по запорожскому «Металлургу» Тарас Степаненко. Впрочем, «золотой период» в украинском клубном футболе окончательно отошел в историю, и с каждым трансферным окном мы видим, как вереница уезжающих за границу украинских футболистов все увеличивается и увеличивается.

Но и здесь очень важно не перегибать палку, как это пытаются в целях самопиара делать некоторые околофутбольные личности. К примеру, экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко уже успел заявить, что «не понимает Серегу» и что на месте хавбека «точно не пошел бы туда [в «Вестерло»]». Помимо этого бывший футболист, которого в последние годы нам усиленно навязывали и представляли как телевизионного эксперта и который, вероятно, успел сам уверовать в значимость и важность этого своего статуса, наговорил еще много различных только ему понятных сентенций – про бельгийское пиво, шоколад…

Подобного рода комментарии сводят ситуацию к одному – якобы стержневые игроки современного «Динамо» готовы ехать едва ли не куда-угодно, лишь бы только покинуть Украину. На самом деле, упрощать все до такой степени вряд ли стоит. У любого человеческого решения, как правило, всегда есть много сопутствующих факторов. Как можно судить, перед Сидорчуком также возник непростой выбор, и его итоговый трансфер в «Вестерло» можно воспринимать вовсе не как шаг к закату карьеры, а как признание того, что в свои 32 года Сергей все еще остается интересным на рынке, в том числе и на европейском. Именно поэтому вариант с «Вестерло» можно считать в целом удачным для Сидорчука, а вот слова Леоненко, скорее, стоит просто пропускать мимо ушей. Хотя бы потому, что сам Виктор доигрывал также далеко не в «Динамо», и даже не в середняке из чемпионата Бельгии, а в «Закарпатье», где в те же 32 года и вовсе уже был вынужден повесить бутсы на гвоздь.