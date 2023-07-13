Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?

20 июня «Динамо» официально объявило о возвращении в киевскую команду из аренды в «Заре» 21-летнего полузащитника Владимира Бражко. До этого в СМИ несколько месяцев усиленно муссировались слухи о том, что «бело-синие» пойдут на такой шаг, стремясь поднять конкуренцию за место в первой команде на сезон-2023/24. Поэтому, когда официоз все-таки подоспел, никакого удивления такое решение боссов «Динамо» не вызвало. Наоборот, в этот раз менеджмент киевлян сделал все не только максимально прогнозируемо, но еще и логично, ведь порой не стоит изобретать велосипед, когда очевидное решение в перспективе видится еще и самым полезным.

Но окажется ли Бражко полезным «Динамо» не на бумаге, а на деле? Сможет ли молодой опорник выиграть конкуренцию у маститого Сергея Сидорчука, чье место в составе, кажется, в принципе не подлежит сомнениям? Давайте искать ответы на эти и другие вопросы вместе…

Неимоверный прогресс Бражко всего за один сезон

Еще год назад о Владимире Бражко в широкой печати не было известно практически ничего. Этого футболиста знали, пожалуй, только узкоспециализированные специалисты и те болельщики «Динамо», которые стараются усердно следить не только за делами первой команды, но и за результатами, а также развитием игроков молодежных составов.

По состоянию на лето минувшего года Бражко не провел ни одного матча за первую команду «Динамо», а потому решение «бело-синих» отправить хавбека набираться опыта в дружественную «Зарю» выглядело более чем логичным. О нем было объявлено 18 июля 2022-го, а вместе с Бражко в луганскую команду отправились также Роман Вантух и Николай Михайленко. Все трое изначально подписали арендные соглашения со сроком действия на два года, но никому в итоге так и не удалось отработать эти условия до конца: Вантух вскоре подписал полноценный договор с «Зарей», которая уладила этот вопрос с «Динамо», Михайленко в январе 2023-го вернулся в киевский клуб, а вскоре был вновь отправлен в аренду, но уже в «Александрию», а Бражко «бело-синие» сами пожелали вернуть досрочно, на что имели полное право, ведь изначально оговаривали подобную возможность с луганчанами.

ФК Заря. Владимир Бражко (слева)

Желание «Динамо» попробовать Бражко в своей команде выглядит более чем логичным, учитывая результаты и прогресс, которых добился Владимир в украинской Премьер-лиге-2022/23. Давайте просто взглянем на базовую статистику: на счету хавбека в минувшем чемпионате страны оказалось 29 матчей, в которых он отличился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Для номинального опорного полузащитника, действовавшего в зоне самостоятельно (при базовой расстановке 4-1-4-1) или в паре с партнером (при 4-2-3-1) это выдающиеся результаты, пройти мимо которых в «Динамо» попросту не имели права.

В Динамо давно оценивали Бражко как потенциального игрока первой команды

Надо сказать, что успех Бражко в «Заре» вряд ли стал для менеджмента и тренерского штаба «Динамо» чем-то абсолютно неожиданным. Конечно, то обстоятельство, что хавбеку удалось раскрыться настолько стремительно (не зря изначально «бело-синие» отпускали Владимира в двухлетнюю аренду, очевидно, рассчитывая, что первый сезон уйдет на различные притирки и адаптацию, а уже во втором полузащитник окажется способен продемонстрировать весь свой потенциал и класс) предусмотреть было попросту невозможно, но в данном контексте важно вспомнить как минимум одно интервью экс-ассистента Мирчи Луческу Огнена Вукоевича.

Еще в январе 2022 года, за несколько недель до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая серьезно сказалась на абсолютно всех сферах жизни нашей страны, и футбол здесь не стал исключением, хорватский специалист заявил, что Мирча Луческу очень доволен тем, как прогрессируют три молодых футболиста, имеющихся в клубной структуре. Тогда прозвучали и конкретные имена многообещающих талантов – Владимир Бражко, Антон Боль и Александр Яцык.

С тех пор Боль и Яцык уже успели провести по три матча за первую команду «Динамо», и не были отданы ранее в аренду другим клубам, а вот Бражко пошел по иному пути. За год в «Заре» хавбек приобрел, пожалуй, значительно больше опыта, чем его экс-партнеры по «Динамо» U-19, и теперь Владимир всерьез рассматривается многими болельщиками и экспертами уже не просто как футболист ротации, а и как потенциально игрок основного состава киевлян в сезоне-2023/24.

Прямой конкурент Бражко – Сидорчук

Стоит сразу оговариваться, что прямым конкурентом 21-летнего Бражко в «Динамо» является не кто иной, как капитан «бело-синих» 32-летний Сергей Сидочук. Мало того, что оба предпочитают действовать в опорной зоне или центре поля, так еще и оба – правши.

В «Заре» Бражко, как и Сидорчук в «Динамо», при номинальной расстановке 4-2-3-1 всегда выходил на позицию правого опорного (центрального) хавбека. Если слева у Патрика ван Леувена действовали обычно то ли Шахов, то ли Дрышлюк, то ли даже номинальный вингер Чурко, то вот справа альтернативы Бражко в глазах нидерландского тренера фактически не существовало.

Впрочем, вытеснить из основы «Динамо» Сидорчука Бражко будет крайне непросто, несмотря на острую критику, которая перманентно льется в адрес капитана «бело-синих» со стороны некоторых поклонников команды. Продвинутая статистика демонстрирует, что в ряде игровых компонентов Сидорчук выглядит намного лучше Бражко, и пока не факт, что возвращение в Киев позволит молодому хавбеку соответствовать таким же стандартам.

В частности, на Сидорчуке в «Динамо» держится гораздо большее, чем на Бражко в «Заре». Сергей в минувшем сезоне выполнял огромный объем работы, и был едва ли не ключевой фигурой в организации игры команды через пас. В среднем на 90 минут игрового времени Сидорчук получал 57 передач от партнеров, а отдавал – по 70 с небольшим при точности в 90%. У Бражко аналогичные показатели в «Заре» были в полтора раза меньшими – 30 и 47, а точность выполненных пасов составляла 80%.

В единоборства Бражко в «Заре» вступал несколько чаще, нежели Сидорчук в «Динамо», но здесь обращает на себя внимание эффективность этих действий: у Сергея она составляет 55%, а вот у Владимира – только 48%, что меньше половины, а это крайне существенно для опорного или центрального полузащитника.

Интересно и то, что по статистике, Сидорчук более чем в два раза чаще, нежели Бражко, шел в обводки (3,1 против 1,5 в пересчете на 90 минут), причем также с более высоким качеством этих действий (60% успешных против 57%).

По сути, ключевым и очень серьезным аргументом в пользу Бражко является его результативность. Владимир в «Заре» значительно чаще пробивал по воротам соперников, нежели Сергей это позволял себе в «Динамо» (2,6 против 1,7). При этом точность ударов у обоих хавбеков весьма невысока: менее трети попыток Бражко достигали створа ворот соперников, а у Сидорчука так и вовсе менее пятой части… Но при невысоком показателе точности ударов у Бражко все-таки была пристойная цифра в ожидаемых голах (0,21xG), не говоря уже про реально оформленные (7).

Разгадка последнего ребуса, очевидно, лежит в плоскости тренерских указаний. В «Динамо» опорный/центральный полузащитник должен действовать, прежде всего, надежно и без неоправданного риска, в то время как в «Заре» с ее стремлением к максимально быстрым переходам из обороны в атаку, контратакующему и вертикальному футболу, от футболистов этого амплуа требовалось несколько иное. Если Сидорчук старался найти партнеров в более выгодных позициях (даже чаще касаясь мяча в штрафной соперника), то Бражко часто брал инициативу на себя и пробивал в надежде на собственное мастерство (ошибку вратаря, рикошет, добивание и т.п.). Есть все основания полагать, что в «Динамо» Владимир получит иные указания, и его ключевой козырь в конкуренции с Сидорчуком, если брать цифры минувшего сезона, окажется нивелирован.

Что с перспективами?

И все-таки ближайшие перспективы Владимира Бражко в «Динамо» могут быть весьма приятными для этого футболиста. Это будет зависеть не только от способности молодого хавбека проявить себя лучше, чем капитан Сидорчук, но и от его готовности к выходу на поле в других позициях. Например, в юношеских командах «Динамо» Бражко несколько раз выходил не только в качестве левого центрального полузащитника, но и даже левым центральным защитником.

Не исключено, что Луческу и его тренерский штаб планируют универсализировать Бражко в ближайшем сезоне, а дальше этот футболист рассматривается клубом с прицелом на постепенный уход с авансцены Сидорчука, контракт с которым у клуба оформлен до лета 2025-го.

Главное, на что стоит надеяться Бражко – это что Луческу сможет полноценно работать на протяжении всего сезона-2023/24 (что напрямую зависит от состояния здоровья румынского наставника), а также что Мирча не пожелает пойти по простому пути и начать выжимать из команды максимум, в ущерб перспективе. Если тренерский штаб «бело-синих» будет усердно выполнять задачу по завоеванию чемпионства, и для этого пожелает сделать ставку исключительно на опытных и проверенных футболистов, то шансов проявить себя у Бражко и ряда других молодых игроков, в конкурентах у которых есть аксакалы киевлян, будет совсем немного. А прозябание на скамейке запасных не даст Владимиру ничего полезного – в таком случае для него было бы лучше провести и второй ранее обговоренный сезон по аренде в «Заре», а уж потом возвращаться в родной клуб с надеждой на лучшее.