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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Бельгия
07 сентября 2023, 17:13 |
914
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»

Эксперт прокомментировал трансферы Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша

07 сентября 2023, 17:13 |
914
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»
Динамомания. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал трансферы Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша:

«По поводу Сидорчука в «Вестерло». Ха-ха-ха. Я так понимаю, что Игорю Михайловичу будет чем похвастаться. А зачем Сидорчук туда пошел? Честно говоря, не понимаю Серегу. Но это их выбор, я тут комментировать ничего не собираюсь. Бельгия, может, нравится: шоколад, пиво.

Я не против того, что Сидорчук пошел в «Вестерло», я за себя говорю: я из «Динамо» точно не пошел бы туда. Здесь просто сейчас вопросов много, не хочется ездить. Видимо, семья уговорила. Там свободнее, не страшно. Я про клуб в основном. Гармаш в «Осиек» переходит. В серьезные команды наши футболисты едут, да?

Я знаю, что передерживают. Это еще с меня началось. Шевченко повезло уехать в 23. Я не против трансфера Сидорчука, но для клуба стыдновато. Но мы уже привыкли, в принципе».

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Виктор Леоненко Сергей Сидорчук Денис Гармаш Вестерло Осиек Динамо Киев
Источник Леоненко PROSPORT
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Василий Нагоненко
И с кем осталось Динамо?
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0
ЖОРА Жора124
1,5 млн, 500 тищ, 700 тищ там вгадують наверно, може він за пиво і перейшов хаха
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0
Умник
Продать за деньги игрока который не успевает и плюс 700 тыс уе получал.
Витя это подарок для клуба.
 Эххх Витя почему же ты все просрал.?
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0
Перець
Вітьок вогонь пиво, шоколад просто молодець 
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0
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