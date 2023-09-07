Виктор ЛЕОНЕНКО: «Может, Сидорчуку Бельгия нравится, пиво, шоколад»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал трансферы Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша:

«По поводу Сидорчука в «Вестерло». Ха-ха-ха. Я так понимаю, что Игорю Михайловичу будет чем похвастаться. А зачем Сидорчук туда пошел? Честно говоря, не понимаю Серегу. Но это их выбор, я тут комментировать ничего не собираюсь. Бельгия, может, нравится: шоколад, пиво.

Я не против того, что Сидорчук пошел в «Вестерло», я за себя говорю: я из «Динамо» точно не пошел бы туда. Здесь просто сейчас вопросов много, не хочется ездить. Видимо, семья уговорила. Там свободнее, не страшно. Я про клуб в основном. Гармаш в «Осиек» переходит. В серьезные команды наши футболисты едут, да?

Я знаю, что передерживают. Это еще с меня началось. Шевченко повезло уехать в 23. Я не против трансфера Сидорчука, но для клуба стыдновато. Но мы уже привыкли, в принципе».