КРИВЦОВ о переходе Сидорчука: «В жизни нужно попробовать все»

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов прокомментировал переход полузащитник Сергея Сидорчука из киевского «Динамо» в бельгийское «Вестерло».

«Очень рад за него. Если он решил, что сейчас пора идти дальше, то я очень рад за него. Я тоже недавно, можно сказать, изменил все с ног на голову и очень рад этому.



Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, что ты ничего не попробовал в своей жизни, нужно все пробовать и потом делать выводы», – сказал Кривцов.



32-летний Сидорчук подписал с «Вестерло» контракт на три сезона.