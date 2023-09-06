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  4. КРИВЦОВ о переходе Сидорчука: «В жизни нужно попробовать все»
Major League Soccer
06 сентября 2023, 21:40 |
650
1

КРИВЦОВ о переходе Сидорчука: «В жизни нужно попробовать все»

Защитник сборной Украины прокомментировал переход своего коллеги по сборной в новый клуб

06 сентября 2023, 21:40 |
650
1
КРИВЦОВ о переходе Сидорчука: «В жизни нужно попробовать все»
Интер Майами. Сергей Кривцов

Защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов прокомментировал переход полузащитник Сергея Сидорчука из киевского «Динамо» в бельгийское «Вестерло».

«Очень рад за него. Если он решил, что сейчас пора идти дальше, то я очень рад за него. Я тоже недавно, можно сказать, изменил все с ног на голову и очень рад этому.

Мы не молодеем. Чтобы потом не жалеть, что ты ничего не попробовал в своей жизни, нужно все пробовать и потом делать выводы», – сказал Кривцов.


32-летний Сидорчук подписал с «Вестерло» контракт на три сезона.

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Сергей Кривцов Сергей Сидорчук Интер Майами Динамо Киев Вестерло чемпионат Бельгии по футболу Major League Soccer (MLS)
Источник ВЗбирна
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andre_lui
Ага, пограти з Мессі, наприклад
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