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Лига Чемпионов
Панатинаикос
29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Брага Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 августа 2023, 00:57 | Обновлено 31 августа 2023, 01:42
68
0

Артур ЖОРЖЕ: «Это золотая страница, которая вписана в историю Браги»

Португальская Брага уверенно прошла Панатинаикос в Q4 Лиги чемпионов

31 августа 2023, 00:57 | Обновлено 31 августа 2023, 01:42
68
0
Артур ЖОРЖЕ: «Это золотая страница, которая вписана в историю Браги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская Брага уверенно прошла греческий Панатинаикос в Q4 Лиги чемпионов (2:1 дома и 1:0 на выезде). После матча мнением поделились наставники и игроки команд.

Артур Жорже, главный тренер «Браги»: «Это золотая страница, которую следует добавить в книгу истории «Браги». У нас есть ощущение, что миссия выполнена. У нас были амбиции выйти в групповой этап, и команда продемонстрировала отличный характер в очень тяжелом матче.

Было важно хорошо подготовиться к игре и иметь игроков, способных страдать, много работать и не терять самообладания. Было много факторов, которые привели к этому успеху, и мои игроки заслужили испытать это».

Иван Йованович, главный тренер Панатинаикоса:«Мы очень разочарованы, потому что так сильно хотели пройти эту квалификацию. Решения, принятые в последней трети, решили исход встречи. У нас было несколько шансов забить, но мы могли принять более правильные решения.

Будет нелегко справиться с этим вылетом, но мы серьезный клуб и приложим все усилия в Лиге Европы. Было здорово видеть такой полный стадион и получать такую поддержку. Мы рассчитываем на них в предстоящих матчах группового этапа».

Брума, нападающий Браги: «Это был хороший гол и отличная победа в очень тяжелом выездном матче. Я очень рад выйти в групповой этап, но нам нужно продолжать работать. Этот успех очень важен для меня, для меня всех игроков и за клуб».

Пицци, полузащитник Браги: «Это заслуженный успех после 180 минут игры против очень сильной команды, но эта группа игроков великолепна. У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. Невероятно, что Брага сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а Португалию будут представлять три клуба.

Это плод упорной работы многих людей. Мы проявили смелость и характер и знали, как читать этапы игры. Были некоторые сложные моменты, но мы выдержали шторм и прошли квалификацию».

Гиоргос Вагианнидис, защитник Панатинаикоса: »Окончательный счет не отражает нашей игры. Мы могли бы праздновать в конце. Брага - великолепная команда, но у нас было много шансов забить - мы просто не забили гол их.

Я горжусь тем, что являюсь членом этой команды. Путь от второй квалификации до сегодняшнего вечера был трудным, но в целом мы довольны тем, чего достигли».

События матча

90’ +1
Хуан Карлос (Панатинаикос) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
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Панатинаикос Брага Пицци Лига чемпионов Артур Жорже
Источник УЕФА
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