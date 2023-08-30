Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикоc – Брага – 0:1. Обидчики Днепра-1 не пробились в ЛЧ. Видео гола
Лига Чемпионов
Панатинаикос
29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Брага Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 августа 2023, 01:10 | Обновлено 30 августа 2023, 01:22
65
0

Панатинаикоc – Брага – 0:1. Обидчики Днепра-1 не пробились в ЛЧ. Видео гола

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

30 августа 2023, 01:10 | Обновлено 30 августа 2023, 01:22
65
0
Панатинаикоc – Брага – 0:1. Обидчики Днепра-1 не пробились в ЛЧ. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Брага

Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Португальская Брага пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.

Греческий Панатинаикос, обидчик Днепра-1 в Q2 ЛЧ, продолжит выступления в Лиге Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации

Ответные матчи, 29 августа

22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) – 0:1 [первый матч – 1:2]

Гол: Брума, 83.

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
Хуан Карлос (Панатинаикос) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
По теме:
Брага, Янг Бойз и Галатасарай вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
Дубль Роналду, гол Мане. Аль-Наср снова устроил разгром в Саудовской Аравии
Пао – Брага, Янг Бойз – Маккаби, Галатасарай – Мольде. Смотреть онлайн LIVE
Панатинаикос Брага видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Теннис | 29 августа 2023, 01:35 1
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»

Греческая теннисистка заявила, что во время матча против Масаровой почувствовала запах марихуаны

Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере
Футбол | 29 августа 2023, 18:28 4
Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере
Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере

Заря отказалась от этого варианта

Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Футбол | 30.08.2023, 00:27
Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Бокс | 29.08.2023, 11:18
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30.08.2023, 00:11
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры
28.08.2023, 12:25
Футбол
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
28.08.2023, 06:25 22
Бокс
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
28.08.2023, 07:32 2
Бокс
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
КРАСЮК: «Трудно уважать боксера, у которого был такой грязный план на бой»
28.08.2023, 08:07
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
Мазяр после работы в Казахстане нашел команду в Украине
28.08.2023, 12:12
Футбол
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
28.08.2023, 09:42 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем