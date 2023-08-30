29.08.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 1
Брага Проходит дальше
Лига чемпионов30 августа 2023, 01:10 | Обновлено 30 августа 2023, 01:22
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Панатинаикоc – Брага – 0:1. Обидчики Днепра-1 не пробились в ЛЧ. Видео гола
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
30 августа 2023, 01:10 | Обновлено 30 августа 2023, 01:22
65
0
Вечером 29 августа прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Португальская Брага пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.
Греческий Панатинаикос, обидчик Днепра-1 в Q2 ЛЧ, продолжит выступления в Лиге Европы.
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Лига чемпионов. 4-й раунд квалификации
Ответные матчи, 29 августа
22:00. Панатинаикос (Греция) – Брага (Португалия) – 0:1 [первый матч – 1:2]
Гол: Брума, 83.
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
Хуан Карлос (Панатинаикос) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
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