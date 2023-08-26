Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера

Принято считать, что хорошая трансферная работа любит тишину. Если этот тезис хоть сколько-нибудь верный, то «Ворскле» и «Шахтеру» удалась едва ли не образцовая в плане секретности и оперативности ее оформления сделка – в Полтаву на правах сезонной аренды перебрался левый фулбек «горняков» Виктор Корниенко.

На самом деле, у этого трансфера есть сразу несколько вполне логичных объяснений, а потому удивляться стоит не самому переезду Корниенко в полтавскую команду, а лишь исключительным отсутствием вокруг этого перехода так называемых «инсайдов», которыми в последние годы становится даже несколько перенасыщен отечественный футбольный рынок.

Но Бог с ними, с инсайдами и инсайдерами, давайте лучше поговорим, почему Корниенко в «Ворскле» – это действительно та история, которая уже через год должна дать четкий ответ на вполне конкретный вопрос: останется ли Виктор и в дальнейшем в «Шахтере», или будет «списан» за ненадобностью…

Год насмарку

Сезон-2022/23 оказался напрочь испорченным для Виктора Корниенко. Футболист, который при Луише Каштру получил шанс в первой команде «Шахтера» и успел зарекомендовать себя как довольно интересный и перспективный исполнитель, в конце августа минувшего года в поединке чемпионата против «Кривбасса» получил серьезную травму колена, которая вывела его из строя более чем на 200 дней. В итоге 18 минут, которые Корниенко сыграл 28 августа 2022 года против криворожской команды, так и остались всей игровой практикой для левого защитника в розыгрыше УПЛ-2022/23, который принес для «Шахтера» очередной чемпионский титул.

Разрыв крестообразной связки колена Корниенко залечил только ближе к весне, и пускай Игор Йовичевич несколько раз включал Виктора в заявку на финальные поединки сезона, больше реальных возможностей проявить себя фулбек так и не получил. Вместо того, чтобы попытаться сделать шаг вперед в своей карьере, защитник был вынужден заниматься восстановлением и приведением себя в надлежащую форму. Вместо ежедневного общения с Игорем Йовичевичем Корниенко был на регулярном контакте с врачами и медицинским персоналом клуба. Вместо прогресса и повышения собственной капитализации Виктор был вынужден смириться с неизбежным – его оценочная стоимость на Transfermarkt рухнула вдвое: с 3 до 1,5 миллионов евро…

Казалось бы, ситуация может измениться к лучшему летом нынешнего года, ведь в «Шахтер» пришел новый наставник, а Корниенко вернулся к полноценным тренировкам и был готов доказывать Патрику ван Леувену справедливость своих претензий на место в составе, но… В конечном итоге «горняки» решили подписать бразильца Педриньо, за которым по-прежнему тянется негативный шлейф из родного чемпионата, а после покупки у «Црвены Звезды» грузина Ираклия Азарова, стало окончательно понятно – на Корниенко как минимум в ближайшем будущем в «Шахтере» не рассчитывают.

Трансфер в Ворсклу – это возвращение домой, где, как известно, и стены помогают

Учитывая подписание в течение одного трансферного окна сразу двух новичков на позицию левого защитника, перед «Шахтером» назревал вполне логичный вопрос: а что же делать с Корниенко? Окончательно списывать со счетов этого фулбека, тем более после тяжелой травмы, виновником которой футболист уж точно не являлся, было бы решением крайне преждевременным. Хотя бы потому, что осенью 2020-го Виктор весьма достойно дебютировал в основной сетке Лиги чемпионов, когда помог «горнякам» увезти из Мадрида сенсационную победу над «Реалом» (3:2), причем еще и отметившись в той игре результативной передачей на Тете.

После длительной реабилитации Корниенко просто была необходима полноценная игровая практика в команде, которая готова обеспечить выполнение этого условия футболисту. Именно «Ворскла» оказалась едва ли не идеальным вариантом, на который сам Виктор, если опираться на фразу из комюнике о трансфере защитника, размещенном на официальном сайте полтавчан, «с радостью отозвался».

Дело в том, что «Ворскла» является родным клубом для Корниенко. Защитник родился в Полтаве, где и начинал играть в футбол, прежде чем судьба заставила его поколесить по Украине (на детско-юношеском уровне Виктор успел поиграть еще и за «Тернополь» с «Ильичевцем»), а в конечном итоге в 2016-м осесть в академии «Шахтера».

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко

Возвращение в родные края должно стать для Корниенко положительной «отправной точкой» в карьере. Вряд ли стоит говорить, что дома, как минимум по расхожему мнению, и стены помогают, а вот лишний раз вспомнить о патриотичной позиции Виктора будет вполне уместно. С самого начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Корниенко активно занялся тем, что помогал детям, беженцам, территориальной обороне. Перед тем, как вернуться непосредственно к футбольной деятельности, защитник «Шахтера» даже занимался патрулированием улиц родного села, находящегося неподалеку от Полтавы. Он никуда не бежал, показав, что на самом деле очень привязан к родной земле, которая сейчас будет призвана помочь Виктору вновь обрести себя.

Поэтому в этом плане решение о переезде Корниенко в «Ворсклу» на правах годичной аренды может принести пользу как обоим клубам, так и самому футболисту. У полтавчан сейчас крайне непростая ситуация не только с результатами, но с кадрами. По сути, на левом фланге единственным номинальным конкурентом для Корниенко будет только 31-летний ветеран Андрей Бацула, который, во-первых, далеко не двужильный, а во-вторых, нуждается в добротном уровне соперничества, которое бы не позволяло опытному футболисту в определенных ситуациях расслабляться, а то и попросту валять дурака.

Спасательный круг от Шахтера

Наверняка в «Шахтере», когда соглашались отпустить Корниенко в Полтаву на год в аренду, помнили о другом сотрудничестве с «Ворсклой», причем именно по левому защитнику. Речь, безусловно, о трансфере в стан «зелено-белых» Николая Матвиенко, который состоялся летом 2017 года, причем изначально стороны также договаривались о годичном займе, но в Полтаве фулбек «горняков» провел всего лишь половину этого срока, а потом был возвращен обратно в «Шахтер».

Именно в «Ворскле» Матвиенко сделал первые серьезные шаги в развитии на взрослом уровне, и дал понять руководству «Шахтера», что в будущем на него можно полагаться и делать ставку, как на игрока первой команды. Если в «Карпатах», куда «горняки» отправляли Матвиенко в аренду до «полтавского займа» защитник демонстрировал точность передач в 76%, а единоборства выигрывал в 56% случаев, то в «Ворскле» эти два важнейших игровых показателя Николаю удалось подтянуть до цифр в 84% и 64%, соответственно.

Конечно, Матвиенко был отдан в аренду «Ворскле», когда ему был всего-навсего 21 год, а Корниенко сейчас уже 24, однако никто и не говорит, что для Виктора нынешняя аренда в стан «зелено-белых» нужна для того, чтобы пробиться в первую команду «Шахтера». Нет, речь идет исключительно о возвращении в основу «горняков», ведь ранее Корниенко вполне успешно претендовал на статус ключевого левого защитника «оранжево-черных», и если бы не тяжелейшая травма колена, приключившаяся в карьере фулбека минувшим летом, то далеко не факт, что Йовичевич, как минимум на старте своего пребывания на тренерском мостике «Шахтера», доверял бы арендованному у «Андерлехта» Богдану Михайличенко, а не находящемуся на полноценном контракте в клубе Корниенко.

Поэтому нынешний жест со стороны руководства «горняков», которое пошло на аренду Корниенко в «Ворскле», можно расценивать как своего рода спасательный круг, брошенный Виктору с надеждой, что это поможет футболисту реанимировать свою карьеру и вернуться на наивысший, как минимум по отечественным меркам (не стоит забывать, что в 2021 году Корниенко сыграл 2 матча за национальную сборную Украины и даже отличился забитым мячом в дебютном спарринге против чехов), уровень выступлений.

Если предположить, что в «Ворскле» у Корниенко возникнут какие-то проблемы (и здесь уже не важно – объективного или субъективного характера), и это не позволит Виктору продемонстрировать свои лучшие качества на поле, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что летом 2024 года «Шахтер» попытается избавиться от фулбека, но уже окончательно. Действующий контракт Корниенко с «горняками» рассчитан до конца 2026-го, и для донецкого клуба следующее лето будет, пожалуй, идеальной возможностью выручить экономический максимум от продажи футболиста, которому на тот момент будет уже 25. Не исключено, конечно, что при негативном сценарии аренды в «Ворскле» «Шахтер» просто потеряет всяческий интерес к дальнейшей судьбе Корниенко, и даже не займется вопросом его продажи, а через какое-то время отпустит игрока бесплатно (как уже случалось ранее со многими футболистами – например, Валерием Бондаренко, Максимом Чехом, Вячеславом Чурко, Вячеславом Танковским, Сергеем Болбатом), однако это будет минусом не только для донецкого клуба, но и все так же для карьеры самого Виктора, так и не зацепившегося за свой, вероятно, последний шанс для возвращения на топ-уровень.

Так что интрига намечается вполне себе достойная: или Корниенко показывает в «Ворскле», что готов рвать и метать с целью возвращения обратно в «Шахтер» и получения возможности выиграть конкуренцию за место в основе «горняков», или его карьера в буквальном смысле слова идет на дно, он окончательно выпадает даже из самой расширенной версии пресловутого расширенного списка кандидатов в национальную сборную, а вскоре о Викторе если кто и вспомнит, то исключительно в статьях вроде «Звезды в упадке. 9 известных футболистов, играющих сейчас в низших лигах».