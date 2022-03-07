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Виктор КОРНИЕНКО: «Патрулирую улицы родного села»

Защитник Шахтера рассказал о своей инициативе

  • 07.03.2022 19:28
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Виктор КОРНИЕНКО: «Патрулирую улицы родного села»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в это трагическое для Украины время активно занялся волонтерством, оборудовал спортзал для беженцев, а также патрулирует улицы родного села.

– Виктор, СМИ облетело фото из твоего Instagram, где ты развозишь продукты питания, вещи первой необходимости. Расскажи подробнее об этом.
– Это была моя инициатива. Когда случилось такое горе, понял, что не могу оставаться в стороне. Мой дом находится под Полтавой, в первую очередь объехал блокпосты, расспросил, чем могу помочь – деткам, беженцам, теробороне. Теперь ежедневно закупаю самое необходимое для тех, кто вынужден был покинуть свои дома и бежать от обстрелов, бомбежек. В своем населенном пункте оборудовал спортзал, где есть все необходимое для безопасной жизни. Много знакомых звонят из Мариуполя, Харькова, всем говорю, чтобы ехали к нам: здесь есть все самое необходимое, а главное – у нас безопасно.

– В чем люди нуждаются в первую очередь?
– В продуктах питания, теплых вещах... А на блокпостах и в военкоматах запрашивают экипировку: броники, берцы, другое необходимое для теробороны. К слову, я ведь и сам каждый день патрулирую улицы родного села. По графику, с шести вечера до шести утра, следим за соблюдением комендантского часа, порядком, чтобы никто посторонний не пришел на нашу землю.

– Еще буквально неделю назад «Шахтер» вернулся из Турции и готовился к возобновлению чемпионата, и тут такой поворот на 180 градусов: обстрелы, бомбежки, война. Как ты воспринял все это?
– Думаю, не только я, но и многие-многие наши соотечественники не могли даже предположить, какая беда придет на нашу землю. Да, поступала тревожная информация, но большинство жили мирной жизнью: растили детей, строили планы… Но с утра, когда обстреляли мирные города, буквально за час вся моя жизнь перевернулась. Горжусь тем, что украинец, ведь мы доказали, что являемся сильной нацией, которая быстро переборола шок, организовалась и теперь держится вместе, помогает друг другу. Таких людей не сломать, победа будет за нами!

– Удается поддерживать связь с партнерами по команде?
– Конечно. Даже легионеры, которые покинули Украину, постоянно звонят, интересуются делами, предлагают свою помощь. Недавно разговаривал с Додо, который предлагал помочь деньгами. Перед этим списывался с Марлоном, он также переживает и старается помогать украинцам. Наш тренер Роберто Де Дзерби, директор клуба Дарио Срна – все следят за ситуацией, очень сопереживают и стараются быть максимально полезными. Я уже не говорю о соотечественниках: Сергей Кривцов, Андрей Пятов, другие ребята – все сейчас объединены одной целью максимально помочь всем нуждающимся.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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