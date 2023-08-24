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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 18:02 | Обновлено 24 августа 2023, 18:27
1853
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока Шахтера

Виктор Корниенко проведет следующий сезон в Полтаве

24 августа 2023, 18:02 | Обновлено 24 августа 2023, 18:27
1853
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока Шахтера
ФК Ворскла. Виктор Корниенко

Полтавская «Ворскла» официально объявила об аренде 24-летнего игрока «Шахтера» Виктора Корниенко.

Один из самых прогрессивных воспитанников клубной структуры «Ворсклы» Виктор Корниенко (тренер периода ДЮФШ Владимир Букатов) с радостью откликнулся на предложение из родного клуба. Арендное соглашение между донецким «Шахтером» и «Ворсклой» в отношении 24-летнего левого защитника оформлено на один год.

Виктор Корниенко прошел все этапы роста и в сборных Украины – от U-18 до Национальной, в составе которой сегодня имеет два матча в активе и забитый гол в товарищеской встрече с Чехией.

Титулы: Чемпион мира среди команд U-20 (2019), обладатель Суперкубка Украины 2021/2022, чемпион Украины 2022/2023.

Новобранец выбрал себе 9-й игровой номер.

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Виктор Корниенко Ворскла Полтава Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Ворскла
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Reineke
О, как 
Ну це добре для всіх сторін і для гравця в першу чергу
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+2
Gargantua
к родным пенатам вернулся
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+1
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