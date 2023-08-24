ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока Шахтера

Полтавская «Ворскла» официально объявила об аренде 24-летнего игрока «Шахтера» Виктора Корниенко.

Один из самых прогрессивных воспитанников клубной структуры «Ворсклы» Виктор Корниенко (тренер периода ДЮФШ Владимир Букатов) с радостью откликнулся на предложение из родного клуба. Арендное соглашение между донецким «Шахтером» и «Ворсклой» в отношении 24-летнего левого защитника оформлено на один год.

Виктор Корниенко прошел все этапы роста и в сборных Украины – от U-18 до Национальной, в составе которой сегодня имеет два матча в активе и забитый гол в товарищеской встрече с Чехией.

Титулы: Чемпион мира среди команд U-20 (2019), обладатель Суперкубка Украины 2021/2022, чемпион Украины 2022/2023.

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