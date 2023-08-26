В субботу, 26 августа, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Александрия



Украинский специалист Руслан Ротань начал 2023 год в достаточно экспериментальной роли. Совмещать работу на постах главных тренеров на клубном, национальном и молодежном уровне – такое с украинским футболом случилось впервые, и оставил этот опыт после себя крайне двоякое впечатление. Все помнят период в начале года, когда «Александрия» чуть ли не каждый матч на длительной дистанции завершала ничейным результатом, благодаря чему стала одной из наиболее миролюбивых команд страны за прошлый футбольный год.

Наверное, хорошо, что этот эксперимент тогда достаточно быстро подошел к концу, потому что «полиграфы» остались без еврокубков, национальная сборная тяжело вошла в отборочный цикл к Евро-2024, а вот молодежь порадовала на чемпионате Европы этим летом. После успешных выступлений «сине-желтых» Ротань вернулся к своим клубным делам и начался очень интересный период в истории «Александрии».

Дело в том, что фактически никуда от молодежи наставник не делся – «полиграфы» отпустили ключевых возрастных футболистов по различным клубам, а сами остались с приличным количеством арендованных у «Динамо» и «Шахтера» исполнителей. Сказалось это в недавней игре против «желто-черных», когда запрет на выход на поле получили защитник Роман Савченко и полузащитник Кирилл Сигеев, и в итоге команда проиграла (1:2). Вернуться на победную поступь «Александрия» хотела в дуэли против «Зари», но вместо этого мы увидели чуть ли не самый скучный матч новой кампании по состоянию на сегодняшний день (0:0). Как итог, успехи против «Кривбасса» и «Металлиста 1925» (дважды по 1:0) в уже культовом «Ротань-стайле» так и остаются единственными.

Полесье



Проект житомирского «Полесья» – это про безграничные амбиции владельца, тогда как команда старается не отставать от темпов развития инфраструктуры собственного клуба. Результаты этого процесса может наблюдать вся страна в режиме реального времени – «волки» уже ворвались в УПЛ со скорыми заявками в сторону участия в еврокубках, но начало сезона поступенно возвращает их с небес на землю.

В первом матче против «Вереса» «Полесье» показало достаточно уверенный футбол и, как следствие, победило со счетом 2:0. А вот затем пришлось доказывать обоснованность своих желаний бороться за передовые места в турнирной таблице против «Днепра-1» и «Руха», во время противостояний против которых дела обстояли не наилучшим образом – поражения 1:2 и 0:1 соответственно.

Реабилитироваться коллектив Юрия Калитвинцева попробовал в игре против ЛНЗ, с которым еще недавно боролся за право играть в УПЛ, и в достаточно тяжелой игре все-таки отпраздновал вторую победу в «элите». А дальше была 1/16 финала Кубка Украины против «Агробизнеса» посреди текущей недели (2:0), что забрало немало сил, но и сыграли представители Житомира смешанным составом. Очевидно, что некоторые их лидеры могут получить отдых с первых минут в предстоящей встречи. А с другой стороны – если не удастся побороть проблемы с дисциплиной, то из воронки ротации можно вовремя и не выскочить. Три удаления в четырех матчах УПЛ – это уже не шутки. Защитник Шаповал будет пропускать ближайший матч.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Полесья» ранее пересекались 16 раза в рамках Первой лиги. Наблюдается небольшой перевес по количеству побед со стороны «Александрии» – шесть успешных матчей против четырех побед «Полесья» и четырех ничейных исходов. Команды последний раз играли между собой в марте 2000 года, когда на житомирском «Центральном» была зафиксирована ничья (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет уже 55 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Руслан Ермоленко и Денис Марченко, а резервным арбитром отработает Сергей Задиран. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Коваленко, которому будет помогать Сергей Приступа. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Александрией» – 7 побед, 4 ничьих и 5 поражений, тогда как с «Полесьем» он пересекался дважды – два поражения.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Шевченко – Копина, Логинов, Бабогло, Савченко – Сигеев, Смирный – Шулянский, Ковалец, Калитвинцев – Кулаков.

«Полесье»: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря, Кушниренко – Макуана, Мустафаев, Козак – Будковский.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре большого количества голов мы не увидим. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

26 августа, суббота