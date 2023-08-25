Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 26 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.
В этом сезоне «Александрия», похоже, не страдает ничейным синдромом сезона прошлого – в ее активе две победы, ничья и поражение в четырех стартовых турах. В «Полесье» ничьих нет, а поражений и ничьих поровну. Это привело к тому, что команды находятся в таблице на расстоянии одного очка («полиграфы» шестые, «Полесье» – восьмое) и игра между ними действительно будет, если использовать стандартные клише, игрой за шесть очков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Полесье» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее бразильский клуб не желал рассматривать возможность расставания с талантом
Футболиста отметили на малой родине