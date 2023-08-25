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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 22:45 | Обновлено 25 августа 2023, 22:48
43
0

Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

25 августа 2023, 22:45 | Обновлено 25 августа 2023, 22:48
43
0
Александрия – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье
25 августа в 22:21 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 26 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

В этом сезоне «Александрия», похоже, не страдает ничейным синдромом сезона прошлого – в ее активе две победы, ничья и поражение в четырех стартовых турах. В «Полесье» ничьих нет, а поражений и ничьих поровну. Это привело к тому, что команды находятся в таблице на расстоянии одного очка («полиграфы» шестые, «Полесье» – восьмое) и игра между ними действительно будет, если использовать стандартные клише, игрой за шесть очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Полесье» в украинской версии сайта.

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Александрия Полесье Житомир Александрия - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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