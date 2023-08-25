В субботу, 26 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 17:00.

В этом сезоне «Александрия», похоже, не страдает ничейным синдромом сезона прошлого – в ее активе две победы, ничья и поражение в четырех стартовых турах. В «Полесье» ничьих нет, а поражений и ничьих поровну. Это привело к тому, что команды находятся в таблице на расстоянии одного очка («полиграфы» шестые, «Полесье» – восьмое) и игра между ними действительно будет, если использовать стандартные клише, игрой за шесть очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Полесье» в украинской версии сайта.