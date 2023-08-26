26.08.2023 17:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига26 августа 2023, 19:44 | Обновлено 26 августа 2023, 20:03
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Александрия – Полесье – 0:3. Рассыпались под занавес. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча УПЛ
26 августа 2023, 19:44 | Обновлено 26 августа 2023, 20:03
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В субботу, 26 августа, в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле проиграла со счетом 0:3 житомирскому «Полесью».
Первый гол в матче александрийская команда пропустила на 77-й минуте. Уже три минуты игроки «Полесья» отличились во второй раз, а на 88-й минуте довели свой перевес до крупного.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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