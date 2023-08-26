В субботу, 26 августа, в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» на своем поле проиграла со счетом 0:3 житомирскому «Полесью».

Первый гол в матче александрийская команда пропустила на 77-й минуте. Уже три минуты игроки «Полесья» отличились во второй раз, а на 88-й минуте довели свой перевес до крупного.