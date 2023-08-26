Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
А Владислав Калитвинцев, как и его команда, ничего не показал
В начале этого столетия и тысячелетия «Полесье» соревновалось с «Александрией» (которая тогда была еще «Полиграфтехникой») за выход в Премьер-лигу (тогда называвшеюся Высшей). Победили нынешние хозяева, а этот матч житомирская команда анонсировала под соусом реванша.
Правда, первый тайм произвел впечатление, что голов в матче не будет. На победу «Александрии» не указывало вообще ничего, а игра «Полесья» выглядела немного лучше, однако во многом из-за индивидуального мастерства исполнителей. Выделялись два новичка – Макуана регулярно обыгрывал оппонентов на фланге и делал прострелы, а Ариэлсон цеплялся за мяч в чужой штрафной и возле него и также не стеснялся обыгрывать.
УПЛ
А игроки «Александрии» сегодня выглядели странно в плане приема мяча. Сколько раз оппоненты его отбирали в фазе приема, было даже трудно сосчитать, но не раз и не два. И не три.
Единственными достойными моментами в первой половине были шансы Будковского после неуверенной игры Шевченко, но то отскок от накрывшего голкипера форварда не попал в створ, то удар с острого угла по пустым воротам летел мимо. Во что играла «Александрия», оставалось загадкой.
Похожая ситуация продолжилась и в тайме втором. Более активными были гости за счет проходов Макуана, но ничего более интересного не удалось придумать команде Калитвинцева-старшего.
Но все же счет был открыт, причем этот гол стал не единственным в матче. Вышедшие на замену Кушниренко и Назаренко во втором тайме обыгрались на правом фланге и экс-игрок «Днепра-1» метров с 25 положил под дальнюю левую штангу.
УПЛ
Сразу показалось, что победитель матча ясен, а тут еще и Макуана забил второй. Он принял на грудь высокую подачу и при бездействии центральных защитников спокойно пробил в дальнюю девятку с левого фланга штрафной.
Более того – Калитвинцев-младший и его команда проиграли разгромно. Будковский на последних минутах результативно замкнул навес.
0:3 - «Полесье» рвется на вершину турнирной таблицы, а объяснение Ротаня об игре его команды интересно будет услышать. И да, реванш за вышеупомянутое поражение был взят.
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Александрия» - «Полесье» - 0:3.
Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 88.
Смирный, 36, Сигеев, 51 - Смоляков, 45, Шабанов, 51.
«Александрия»: Шевченко – Копына, Бабогло, Логинов, Смирный (Калюжный, 81) - Савченко (Эрнандес, 46), Ковалец (Плакса, 46) - Калитвинцев, Сигеев, Шулянский (Скорко, 58) - Кулаков (Погорелый, 68).
«Полесье»: Бойко - Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Крушинский (Кушниренко, 58), Танковский (Огиря, 65) - Козак (Назаренко, 58), Ариелсон, Макуана - Будковский.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Ника» (Александрия).
АЛЕКСАНДРИЯ - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены Александрии: Эрнандес - 5,0, Плакса - 5,0, Скорко - 5,5, Погорелый - 5,0, Калюжный - б/о.
Замены Полесья: Кушниренко - 6,0, Назаренко - 6,5, Огиря - 6,0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее бразильский клуб не желал рассматривать возможность расставания с талантом
После первого тайма команда звезд впереди со счетом 2:0
Зимою ждемо ще підкріплення і будемо боротися за топ 4.
у Полесья 4 удара и 3 гола