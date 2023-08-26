Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Результат матча с Полесьем должен нас разозлить»
Чемпионат Украины
Александрия
26.08.2023 17:00 – FT 0 : 3
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 23:35 |
276
2

Руслан РОТАНЬ: «Результат матча с Полесьем должен нас разозлить»

Главный тренер «Александрии» – о поражении в чемпионате

26 августа 2023, 23:35 |
276
2
Руслан РОТАНЬ: «Результат матча с Полесьем должен нас разозлить»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Полесья» (0:3).

- В начале чемпионата мало забиваете, с чем это связано?
- С мастерством, пожалуй. Забивают более мастеровитые команды, используют свои моменты. Что тут можно сказать. Когда нет моментов – нет голов, это в первую очередь. Сегодняшний матч мы проиграли по всем статьям, не заслуживали даже на ничью. Единственное, что хочу сказать, и сказал это ребятам – этот результат должен нас разозлить. Потому что невозможно играть в футбол, не отдаваясь на 100%. Только 100% на тренировках, на 100% в игре, а дальше уже идут тактические схемы и так далее.

- Казалось, что играли слишком осторожно, опасались контратак соперника?
- Не сказал бы. Когда с первых минут проигрываешь борьбу... Это такой элемент футбола, где надо вести мужскую борьбу за каждый мяч. Уверенности это не добавляет, с первых минут мы сделали много ошибок. Это в целом все повлияло на результат.

Не знаю, что случилось с нашим полем. Оно разлезлось, это не под наш стиль игры, оно превратилось в болото, – сказал Ротань.

По теме:
УСИК: «Буду cерьезно строить футбольную карьеру. Мечта – сыграть с Динамо»
Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Заря
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 августа 2023, 23:19 0
Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча
Брайтон – Вест Хэм – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура АПЛ

Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International
Бокс | 26 августа 2023, 23:42 9
Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International
Беринчик убедительно победил шведа Игита и защитил пояс WBO International

Все 12 раундов Денис имел ощутимый перевес в бою во Вроцлаве

Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
Футбол | 26.08.2023, 05:40
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Теннис | 26.08.2023, 04:45
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Бокс | 26.08.2023, 09:00
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Лучшие поединки андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Какой он тренер,не смешите мои тапочки... Диплом УЕФА дает какие-то знания тренировочного процесса, но не мозги...
Ответить
0
VitosKH
Очко не болитна трех стульях? Тренеришка 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 12
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
25.08.2023, 12:45
Волейбол
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
25.08.2023, 09:55 20
Теннис
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
25.08.2023, 16:00 85
Футбол
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
25.08.2023, 11:56
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
25.08.2023, 16:28 10
Футбол
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
25.08.2023, 21:50 3
Футбол
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
25.08.2023, 05:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем