Руслан РОТАНЬ: «Результат матча с Полесьем должен нас разозлить»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поражение от «Полесья» (0:3).

- В начале чемпионата мало забиваете, с чем это связано?

- С мастерством, пожалуй. Забивают более мастеровитые команды, используют свои моменты. Что тут можно сказать. Когда нет моментов – нет голов, это в первую очередь. Сегодняшний матч мы проиграли по всем статьям, не заслуживали даже на ничью. Единственное, что хочу сказать, и сказал это ребятам – этот результат должен нас разозлить. Потому что невозможно играть в футбол, не отдаваясь на 100%. Только 100% на тренировках, на 100% в игре, а дальше уже идут тактические схемы и так далее.

- Казалось, что играли слишком осторожно, опасались контратак соперника?

- Не сказал бы. Когда с первых минут проигрываешь борьбу... Это такой элемент футбола, где надо вести мужскую борьбу за каждый мяч. Уверенности это не добавляет, с первых минут мы сделали много ошибок. Это в целом все повлияло на результат.

Не знаю, что случилось с нашим полем. Оно разлезлось, это не под наш стиль игры, оно превратилось в болото, – сказал Ротань.