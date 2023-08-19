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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.08.2023 19:30 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
19 августа 2023, 21:29 |
508
1

Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед

«Шпоры» забили два безответных гола

19 августа 2023, 21:29 |
508
1
Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся еще один матч 2-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» в Лондоне без Гарри Кейна, который перешел в «Баварию», разобрался с «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» забили оба гола во втором тайме.

Отметим, что «Тоттенхэм» последний раз обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в домашних стенах в рамках АПЛ еще в 2018 году, хотя после этого были крупные выездные победы.

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Сарр (49), Дэвис (83).

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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Gargantua
муму очень неубедителен на старте
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