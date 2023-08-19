Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед

Состоялся еще один матч 2-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» в Лондоне без Гарри Кейна, который перешел в «Баварию», разобрался с «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» забили оба гола во втором тайме.

Отметим, что «Тоттенхэм» последний раз обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в домашних стенах в рамках АПЛ еще в 2018 году, хотя после этого были крупные выездные победы.

Чемпионат Англии. 2-й тур

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Сарр (49), Дэвис (83).

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