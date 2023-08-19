19.08.2023 19:30 – FT 2 : 0
Англия19 августа 2023, 21:29 |
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Тоттенхэм без Кейна разобрался с Манчестер Юнайтед
«Шпоры» забили два безответных гола
19 августа 2023, 21:29 |
508
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Состоялся еще один матч 2-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» в Лондоне без Гарри Кейна, который перешел в «Баварию», разобрался с «Манчестер Юнайтед».
«Шпоры» забили оба гола во втором тайме.
Отметим, что «Тоттенхэм» последний раз обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в домашних стенах в рамках АПЛ еще в 2018 году, хотя после этого были крупные выездные победы.
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Сарр (49), Дэвис (83).
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