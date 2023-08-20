19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

На 49-й минуте счет в поединке открыл Папе Сарр. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в свои ворота.

АПЛ. 2-й тур. 19 августа

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Сарр, 49, Мартинес, 83 (автогол)

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