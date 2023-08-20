19.08.2023 19:30 – FT 2 : 0
Англия20 августа 2023, 11:20 | Обновлено 20 августа 2023, 11:26
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Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:0. «Мастерское» завершение Мартинеса. Видео
Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ
20 августа 2023, 11:20 | Обновлено 20 августа 2023, 11:26
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19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».
На 49-й минуте счет в поединке открыл Папе Сарр. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в свои ворота.
АПЛ. 2-й тур. 19 августа
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0
Голы: Сарр, 49, Мартинес, 83 (автогол)
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Видеообзор матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Автогол забил Лисандро Мартинес (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
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