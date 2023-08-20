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19.08.2023 19:30 – FT 2 : 0
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Англия
20 августа 2023, 11:20 | Обновлено 20 августа 2023, 11:26
97
0

Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:0. «Мастерское» завершение Мартинеса. Видео

Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ

20 августа 2023, 11:20 | Обновлено 20 августа 2023, 11:26
97
0
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 2:0. «Мастерское» завершение Мартинеса. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

На 49-й минуте счет в поединке открыл Папе Сарр. На 83-й Лисандро Мартинес отправил мяч в свои ворота.

АПЛ. 2-й тур. 19 августа

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Сарр, 49, Мартинес, 83 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Автогол забил Лисандро Мартинес (Тоттенхэм).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор автогол Лисандро Мартинес
Источник Sport.ua
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