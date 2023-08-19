19 августа на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда после недолгого подъема после прихода Конте по итогам прошлого сезона, досрочно и со скандалом уволив Антонио, закончила на 8-м месте, за пределами зоны еврокубков. Это, похоже, стало последней каплей для Кейна, и капитан, бомбардир и символ шпор все-таки добился своей продажи - в Баварию. Примечательно, что, еще не получив за Харри 100 миллионов, в августе уже тратили, присовокупив к купленным ранее Викарио и Мэддисона еще и Эшли Филлипса, Алехо Велиса и ван де Вена. Не самые громкие имена, при том, что голландский центрбек из Вольфсбурга пришел за 40 миллионов. Да и решение доверить проект Энджу Постекоглу как менеджеру вызывало вопросы. Дебютировал он только с 2-2 с амбициозным, но все же не звездным Брентфордом.

Манчестер Юнайтед

Клуб год назад сделал ставку на тен Хага. У того была понятная, хотя и непростая задача: вывести амбициозную команду из ямы, в которой она тогда пребывала. Эрик справился и с основной целью, подняв красных дьяволов на 3-е место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Более того, прибавив приятным бонусом и победу в Кубке Лиги - первый трофей за несколько лет. Хотя были и неудачи - и вылет из Лиги Европы, от Севильи, и ряд разгромных поражений, да и скандальный уход Роналду сложно забыть. Не удивительно, что МЮ летом продолжал укрепляться, причем не особенно экономя средства. Онана, призванный заменить Де Хеа, стоил 52,5 миллионов, а Расмус Хейлунд, долгожданная замена Криштиану - и вовсе 74. Заодно и Маунта выкупили у потенциального конкурента, что позволило попрощаться и с Фредом. Новый вариант состава не без труда, 1-0, обыграл в понедельник Вулверхэмптон.

Статистика личных встреч

В 2021-2022 у манкунианцев было 4 победы кряду. И только в апреле шпоры смогли взять ничью 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество МЮ. Но в целом силы более-менее равны, так что ждем больше борьбы, чем голов, ставя на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,87).