19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе SetantaSports.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция