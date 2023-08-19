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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
19.08.2023 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 августа 2023, 10:40 |
71
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 августа в 19:30 по Киеву

19 августа 2023, 10:40 |
71
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе SetantaSports.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник Sport.ua
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