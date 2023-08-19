Украина. Премьер лига19 августа 2023, 01:34 |
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Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 августа в 19:00 видеотрансляцию матча 4-го тура УПЛ
19 августа 2023, 01:34 |
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В воскресенье, 19 августа, пройдет матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и «Колос».
Матч состоится во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится телеканалами Суспільне и Sport 1, а также клубным каналом «Руха».
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