Украина. Премьер лига18 августа 2023, 02:04 |
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ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 17:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
18 августа 2023, 02:04 |
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В пятницу, 18 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Полесье».
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