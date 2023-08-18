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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 02:04 |
24
0

ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 17:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 02:04 |
24
0
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В пятницу, 18 августа, состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Полесье».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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