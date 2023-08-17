Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Заря
18.08.2023 19:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 23:09 |
236
0

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 19:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги

17 августа 2023, 23:09 |
236
0
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 18 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Александрия»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Могут отомстить. Определен соперник луганской Зари в Q4 Лиги Европы
ВИДЕО. И у нас забивают шедевры. Великолепный гол из Второй лиги
Гендиректор Черноморца: «Мы – клуб, что не менял вектор движения»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Александрия Заря - Александрия смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Футбол | 17 августа 2023, 00:17 4
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА в греческом Пирее

Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17 августа 2023, 07:20 3
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича

Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста

ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два
Футбол | 17.08.2023, 22:12
ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два
ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Футбол | 17.08.2023, 18:58
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17.08.2023, 13:22
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
16.08.2023, 01:23 11
Футбол
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 6
Футбол
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
17.08.2023, 03:18 3
Футбол
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
16.08.2023, 09:41 2
Теннис
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
16.08.2023, 07:59 4
Теннис
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 8
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем