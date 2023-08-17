18.08.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига17 августа 2023, 23:09 |
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Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 19:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-Лиги
17 августа 2023, 23:09 |
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В пятницу, 18 августа, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Александрия»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
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