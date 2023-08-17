Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы контролировали игру»

Главный тренер английского «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил победу своей команды над испанской «Севильей» (1:1, пен. 5:4) в Суперкубке УЕФА.

«Нам нужны были пенальти, чтобы победить победителя Лиги Европы в Афинах после того, как Коул Палмер ответил ударом головой на результативный удар Юсефа Эн-Несири в первом тайме.

Несмотря на отставание в течение 38 минут игрового времени, «Сити» доминировал в статистике всю игру. Мы наслаждались мячом 74% времени и в итоге нанесли 23 удара по воротам «Севильи».

Я помню много финалов, где вратарь был ключевым игроком. Конечно, финиш Эн-Несири не был идеальным, но Эдерсон спас нас (в начале второго тайма – ред.).

Кроме того, игра была под контролем в первом тайме, кроме одного момента, который они забили. За исключением первых 10 минут второго тайма мы все контролировали и делали все больше и больше передач. Мы контролировали игру и в конце забили.

В последние минуты у нас было ощущение, что команда, которая может забить, будем мы», – сказал Гвардиола.