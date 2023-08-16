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Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити
16.08.2023 22:00 - : -
Севилья
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Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 03:31 | Обновлено 16 августа 2023, 03:48
167
0

Манчестер Сити – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок УЕФА

16 августа 2023, 03:31 | Обновлено 16 августа 2023, 03:48
167
0
Манчестер Сити – Севилья. Текстовая трансляция матча
УЕФА

В среду, 16 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Матч пройдет в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы поприла Лигу чемпионов, а «Севилья» выиграла Лигу Европы, став семикратным победителем второго по значимости евротурнира. Наставник «Сити» Пеп Гвардиола трижды выигрывал Суперкубок УЕФА в качестве главного тренера («Барселона» - 2009, 2011 и «Бавария» - 2013) и один раз в качестве игрока («Барселона» - 1992).

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

«Мы соскучились по соревнованиям, жаждем нового вызова. Хотим защитить то, что выиграли в прошлом году. У «Севильи» неповторимый дух. Мы очень рады, что будем сражаться с ними в этом поединке. С «Севильей» будет непросто. Это команда с характером и бойцовскими качествами. Она обычно побеждает, когда демонстрирует хорошую игру. Так что нам придется попотеть».

Иван Ракитич, полузащитник «Севильи»:

«Это невероятная перспектива. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» был, безусловно, лучшим. Нас ждет очень сложная игра, но мы постараемся сделать свою работу хорошо. Когда играешь против топовых команд, важна каждая деталь: каждый пас, каждый аут, каждый угловой. Любая ошибка может быть решающей, ведь у «Сити» есть игроки, которые могут сразу же наказать за нее. Мы должны сделать все для того, чтобы сыграть идеально, хотя сезон еще только начинается. Я убежден, что у нас будут возможности забить и победить. Возможно все. Надеюсь, мы привезем в Севилью еще один трофей».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Севилья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Манчестер Сити - Севилья Севилья текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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