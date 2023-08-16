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Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити
16.08.2023 22:00 - : -
Севилья
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Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 07:20 |
710
0

Манчестер Сити – Севилья. Прогноз и анонс на Суперкубок УЕФА

Поединок состоится 16 августа в 22:00 по Киеву

16 августа 2023, 07:20 |
710
0
Манчестер Сити – Севилья. Прогноз и анонс на Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на «Георгиос Караискакис» (Пирей) пройдет матч Суперкубка УЕФА, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Севильей». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб после появления ближневосточных инвесторов сразу ставил перед собой максимальные задачи, и не зря на новичков давно было потрачено миллиард. Немалую часть этих средств инвестировали уже при Гвардиолы. Но если на внутренней арене при Пепе установили почти безоговорочное доминирование, то в Лиге Чемпионов, при всем фаворитизме, англичане рано или поздно вылетали - в финале в 2021-м, в 1/2, при громадном преимуществе над Реалом, спустя год. Но в июне наконец-то каталонец закрыл гештальт, добравшись до Ушастого. А накануне нового сезоне горожане установили очередной трансферный рекорд, сделав Йошко Гвардиола из РБ Лейпцига самым дорогим защитником мира. Правда, и после этого в полузащиту, из которой ушли и Марез, и, главное, Гюндоган, приобрели только другого хорвата, Ковачича. Да и новый сезон начали с проигрыша в Суперкубке Арсеналу, впрочем, этот трофей гранды не ценят. В АПЛ потом стартовали, уверенно победив Бернли 3:0.

Севилья

Команда капитально просела в прошлой темпорады Примеры. Ни Лопетеги, ни сменивший его Сампаоли не просто не могли вернуть Белую Андалусию на привычный уровень, в топ-4 - вплоть до весны оставалась угроза вылета в Сегунду. И только при нынешнем тренере, Мендилибаре, вышло нарастить отрыв от опасной зоны - правда, закончили только на 12-й позиции. Зато испанцы повторили свой фирменный фокус, снова выиграв Лигу Европы, уже в 5-й раз за последнее десятилетие, начиная с 2014-го. Правда, летнее межсезонье началось с того, что руководство клуба выставило на трансфер всех футболистов - таким образом тут пытаются бороться с раздувшимися долгами. Впрочем, масштабной распродажи не произошло, более того, нервьоненсе смогли даже за 10 миллионов приобрести Соу. Но с Валенсией стартовали неудачно, ухитрившись проиграть дома в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Англичане играли с испанцами в рамках Лиги чемпионов в 2015-м и 2022-м году. Тогда все 4 поединка выиграли горожане.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что матч-турнир подарит интригу. Подопечные Гвардиолы выиграют в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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