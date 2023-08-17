Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья».

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Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Суперкубок УЕФА. 16 августа. Пирей (Греция)

Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Палмер, 63 – Эн-Несири, 25.

Пенальти: 1:0. Эрлинг Холланд, 1:1. Лукас Окампос, 2:1. Хулиан Альварес, 2:2. Рафа Мир, 3:2 Матео Ковачич, 3:3. Иван Ракитич, 4:3 Джек Грилиш, 4:4. Гонсало Монтиэль, 5:4 Кайл Уокер, Неманья Гудель (перекладина)

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Юссеф Эн-Несири, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 63 мин.