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  4. Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити
16.08.2023 22:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 00:17 | Обновлено 17 августа 2023, 01:32
4056
3

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок УЕФА в греческом Пирее

17 августа 2023, 00:17 | Обновлено 17 августа 2023, 01:32
4056
3
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа состоялся поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Суперкубок УЕФА. 16 августа. Пирей (Греция)

Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Палмер, 63 – Эн-Несири, 25.

Пенальти: 1:0. Эрлинг Холланд, 1:1. Лукас Окампос, 2:1. Хулиан Альварес, 2:2. Рафа Мир, 3:2 Матео Ковачич, 3:3. Иван Ракитич, 4:3 Джек Грилиш, 4:4. Гонсало Монтиэль, 5:4 Кайл Уокер, Неманья Гудель (перекладина)

Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Юссеф Эн-Несири, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 63 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кайл Уокер (Манчестер Сити).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Севилья).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Ракитич (Севилья).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Рафаэль Мир (Севилья).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Манчестер Сити).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник Sport.ua
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Wlad West
По вашим даннм все  забили пенали, а кто не забил?
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+1
Юра Шопов
Сивилья создала Сити много проблем, навязав ему несвойственую им игру, заставив ошибаться в середине поля, и у Сити игра не получалась, как не породаксально, но сегодня им не хватало Дебрюйне, и заменить его не получилось, не проходил предпоследний и последний пас
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