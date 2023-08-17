Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА

Вечером 16 августа прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Севилья». Команды играли в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис».

Вскоре после стартового свистка подопечные Хосепа Гвардиолы завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти свободные зоны у штрафной соперников. Подавляющим преимуществом номинальные хозяева поля не владели, но периодически создавали голевые моменты. Опасно пробивали Аке и Грилиш: в обоих эпизодах свою команду выручал Бону.

«Севилья» ожидаемо построила игру на контратаках и одна из них стала результативной в середине первого тайма. Акунья с левого фланга навесил точно на голову Эн-Несири, который пробил без шансов для Эдерсона.

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Манчестерцы продолжили неспешно перемещать мяч по периметру поля, но грамотно выстроенная оборона «нервионцев» справлялась с несколько вялыми попытками соперников создать остроту. Взвинтили темп футболисты «Сити» только в компенсированное к первому тайму время. Именно тогда несколько проникающих передач в штрафную «Севильи» вполне могли стать результативными.

Начало второй половины встречи могло завершиться неприятностями для «Ман Сити». Вопреки ожиданиям, как раз «Севилья» начала играть активно после перерыва. Стремительные контратаки заставали врасплох манчестерцев, и один из таких выпадов едва точным ударом не завершил Эн-Несири: Эдерсон выручил свою команду. Тот же Эн-Несири дважды мог замыкать передачи с флангов, но не сделал этого.

А в середине второй половины встречи счет стал равным: заброс Родри точным ударом головой замкнул Палмер. «Севилья» сразу организовала свой ответ, но тот таки Эн-Несири в очередной раз не переиграл Эдерсона.

Getty Images/Global Images Ukraine

В дальнейшем силы начали покидать «нервионцев», и манчестерцы прижали соперников штрафной. Напряжение у ворот «Севильи» было сумасшедшим, Бону несколько раз продемонстрировал свою реакцию. Подопечные Гвардиолы стремились не доводить дело до серии пенальти (по регламенту овертайм не был предусмотрен), но севильцы смогли выстоять.

«Манчестер Сити» в начале сезона уже пробивали серию пенальти, проиграв Суперкубок Англии «Арсеналу». На этот раз все решил последний удар, после которого Гудель отправил мяч в перекладину. «Ман Сити» впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Суперкубок УЕФА.

«Манчестер Сити» – «Севилья» – 1:1 (пенальти 5:4)

Палмер (63) – Эн-Несири (25)

Бадэ (33)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Гвардиол, Аканджи, Уокер, Родри, Ковачич, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд

«Севилья»: Бону, Акунья, Гудель, Бадэ, Навас (Монтиэль, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Эн-Несири (Рафа Мир, 90+3)

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Стадион «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция)

МАНЧЕСТЕР СИТИ – СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА