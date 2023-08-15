Винус УИЛЬЯМС: «Молитесь за мое здоровье, чтобы я могла выходить на корт»

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала неожиданную победу над теннисисткой из топ-20 рейтинга WTA на соревнованиях в Цинциннати. В первом круге 43-летняя американка остановила Веронику Кудерметову (6:4, 7:5).

«Это только первый шаг в турнире, и на данном этапе я жду матчей, чтобы попытаться найти какой-то ритм. Это нелегко.

Это очень сложный год с травмами. Я просто надеюсь на удачу. Сегодня она мне улыбнулась.

Определенное удовлетворение от сегодняшнего дня – это вся та работа, которая была проделана, чтобы просто быть здесь. Падение на Уимблдоне было очень, очень шокирующим для меня. Я не могла поверить, что это произошло, особенно после всех моих травм за последние годы. Я думал: «Как это случилось?». Это было очень тяжело для меня.

Поэтому я очень рада, что оказался здесь. Я сделала все возможное, чтобы оказаться здесь как можно скорее и в лучшей форме, которую я могла набрать за это время. Радует то, что я смогла одержать победу, имея очень мало времени на подготовку.

С каждым разом я играю все лучше. Так что я просто говорю всем: молитесь за меня, молитесь за здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт (улыбается)», – сказала Винус.