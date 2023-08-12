Украина. Премьер лига12 августа 2023, 17:20 | Обновлено 12 августа 2023, 17:47
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Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги
12 августа 2023, 17:20 | Обновлено 12 августа 2023, 17:47
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В воскресенье, 13 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Днепр-1». Игра пройдет в Минае стадионе «Минай». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.
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