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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 17:20 | Обновлено 12 августа 2023, 17:47
333
0

Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-Лиги

12 августа 2023, 17:20 | Обновлено 12 августа 2023, 17:47
333
0
Минай – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 13 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Днепр-1». Игра пройдет в Минае стадионе «Минай». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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