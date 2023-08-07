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Рух Львов
06.08.2023 19:00 – FT 4 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 01:28 |
90
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать в двух матчах подряд»

Тренер «Руха» – об игре с «Ворсклой»

07 августа 2023, 01:28 |
90
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать в двух матчах подряд»
ФК Рух

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после яркой победы над «Ворсклой» со счетом 4:1 прокомментировал действия своих подопечных.

«Команда сыграла два матча подряд против представителей Украины в еврокубках. Эти игры были непростыми для нас. Приятно побеждать в подобных матчах. Мы анализируем всех соперников. Мы сами во многих эпизодах играем один в один, поэтому были готовы к этому в исполнении «Ворсклы». Соперник играет в яркий и современный футбол. Случилось так, что во втором тайме мы снова прибавили, хорошо выглядели функционально и победили. Пропустили после стандарта, думаю, это нехватка концентрации. Хотя мы тренируем стандартные положения, но нужно более ответственно к этому относиться.

«Ворскла» хорошо функционально подготовлена, особенно в первом тайме это было заметно. Команда перед этим сыграла трудный матч, особенно в эмоциональном плане, дорога была не проста. Поэтому мы были в несколько лучших условиях. Но во втором тайме было видно, что мы лучше готовы функционально.

Меня радует то, что у нас на скамейке запасных есть футболисты, равноценные игрокам основы. Поэтому когда мы производим замены, мы уверены, что наши игроки усилят игру. Они выходят в трудные моменты и решают судьбу матча.

При подготовке к сезону мы сделали все, что запланировали. Доволен подготовкой и отношением футболистов. У нас было непростые сборы, но все тяжело и плодотворно работали. Приятно побеждать в двух матчах подряд, но нужно двигаться дальше. Нам важно, чтобы была стабильность. У нас молодая команда, и за это я переживаю. Это молодые игроки, и они будут ошибаться. Но важно, чтобы они делали выводы и учились этим ошибкам. В сравнении с прошлым сезоном игроки лучше воспринимают информацию. Видно, что они прогрессируют и им еще есть куда расти в игровом плане», – сказал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла пресс-конференция Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
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