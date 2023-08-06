Украина. Премьер лига06 августа 2023, 23:17 | Обновлено 06 августа 2023, 23:41
119
0
Рух – Ворскла – 4:1. Скрипник снова проиграл. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги
06 августа 2023, 23:17 | Обновлено 06 августа 2023, 23:41
119
0
В матче 2-го тура УПЛ львовский «Рух» разгромил «Ворсклу» из Полтавы (4:1).
Футболисты из Львова забили четыре гола в ворота полтавской команды.
Читайте также:Еще один скальп еврокубкового бойца. Рух разгромил Ворсклу
УПЛ. 2-й тур, 6 августа
Рух Львов – Ворскла Полтава – 4:1
Голы: Климчук, 36 (пен), 58, Квасница, 70, Павлюк, 81 (автогол) – Скляр, 10
Видеообзор матча
События матча
81’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Павлюк (Ворскла).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 августа 2023, 04:44 0
Главные новости на Sport.ua за 5 августа
Футбол | 06 августа 2023, 11:33 1
Не самый очевидный выбор
Футбол | 06.08.2023, 21:10
Футбол | 06.08.2023, 20:20
Футбол | 06.08.2023, 18:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.08.2023, 22:20 18
04.08.2023, 21:16 26
05.08.2023, 16:44 21
05.08.2023, 10:56 21
05.08.2023, 13:45 32
05.08.2023, 20:59
05.08.2023, 16:59 14