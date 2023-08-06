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  4. Рух – Ворскла – 4:1. Скрипник снова проиграл. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Рух Львов
06.08.2023 19:00 – FT 4 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 23:17 | Обновлено 06 августа 2023, 23:41
119
0

Рух – Ворскла – 4:1. Скрипник снова проиграл. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги

06 августа 2023, 23:17 | Обновлено 06 августа 2023, 23:41
119
0
Рух – Ворскла – 4:1. Скрипник снова проиграл. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В матче 2-го тура УПЛ львовский «Рух» разгромил «Ворсклу» из Полтавы (4:1).

Футболисты из Львова забили четыре гола в ворота полтавской команды.

УПЛ. 2-й тур, 6 августа

Рух Львов – Ворскла Полтава – 4:1

Голы: Климчук, 36 (пен), 58, Квасница, 70, Павлюк, 81 (автогол) – Скляр, 10

Видеообзор матча

События матча

81’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Павлюк (Ворскла).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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