В воскресенье, 6 августа, «Рух» на «Арене Львов» в рамках украинской Премьер-лиги будет принимать «Ворсклу». После поражения от грузинской «Дилы» и вылета из Лиги конференций «Ворскла» стартует в 28-м для клуба сезоне в УПЛ.

Рух

К новой очной встрече с полтавчанами руховцы подошли с положительными эмоциями и клубным сериалом в чемпионатах. Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Руха» продолжается 7 игр: три победы и четыре ничьи. На старте нового чемпионата львовяне сенсационно обыграли луганскую «Зарю» со счетом 2:1. Главный тренер «желто-черных» Виталий Пономарев перед игрой с «Ворсклой» отметил: «Надо забыть победу над «Зарей» и двигаться дальше. Конечно, приятно, что победили бронзового призера. Но впереди у нас сложные матчи. «Ворскла» очень качественная и хорошая команда. Поэтому мы ответственно подходим к этой игре. Сложно сказать, даст ли нам еврокубковая игра «Ворсклы» преимущество. Это серьезная команда, представитель Украины на евроарене. Они знают, как играть дважды в неделю».

Руховец Ростислав Лях может провести 50-й матч в УПЛ, а «Рух» - потерпеть 30-е поражение в чемпионатах. Ранее «Рух» на «Арене Львов» в статусе хозяев поля провел во всех турнирах 32 игры: 11 побед, 15 ничьих и 6 поражений, разница забитых и пропущенных мячей 44-29.

Ворскла

Полтавчане приедут во Львов в не лучшем настроении, потому что в четверг завершили свой еврокубковый сезон, третий раз подряд вылетев из Лиги конференций на стадии квалификации. Вместе с тем победная серия «Ворсклы» продолжается в УПЛ 5 игр и до повторения клубного рекорда еще один матч. В этот раз подопечные Виктора Скрипника будут стремиться к победе и реабилитироваться перед своими болельщиками за преждевременно завершенный евросезон.

Так что, «Ворскла» стартует в 28-м для клуба сезоне в УПЛ и может одержать 270-ю победу в чемпионатах Украины. Виктор Скрипник у руля разных клубов может потерпеть 30-е поражение в УПЛ. Из-за удаления в заключительном матче прошлого чемпионата не сможет выйти на поле ветеран «Ворсклы» Игорь Пердута.

Статистика встреч

«Рух» и «Ворскла» провели уже шесть игр в УПЛ и чаще всего завершали поединки вничью – трижды. Еще дважды победа была на стороне полтавчан и один раз – руховцев. «Рух» больше всего голов за матч в УПЛ пропустил именно от «Ворсклы» (2:5, 23 августа 2020 года). «Желто-черные» последний раз принимали полтавский клуб 29 апреля этого года, когда была зафиксирована ничья – 1:1. Гости усилиями Руслана Степанюка открыли счет, а в заключительные компенсированные минуты матча лучший бомбардир «Руха» Юрий Климчук спас команду от поражения. В общем, беспроигрышная серия руховцев в матчах с «бело-зелеными» длится три игры: победа и две ничьи.

Фемида

Арбитром матча назначен Виталий Романов (Днепр), который провел 132 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Романове отыграл 7 матчей в чемпионатах: три победы, две ничьи и два поражения. «Ворскла» при этом арбитре провела 16 игр в УПЛ: 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений.

Прогноз на противостояние

Руховцы ранее все свои домашние матчи с «Ворсклой» завершали с ничейным результатом. В предстоящем поединке также спрогнозируем ничью.



Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Эдсон, Мысык, Притула, Теслюк, Климчук.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский, Фелипе, Павлюк, Юрченко, Кане, Челядин, Степанюк.

6 августа, воскресенье