В воскресенье, 6 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Полтавский клуб начал новый сезон матчами 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Это испытание завершилось неудачей для «зелено-белых»: команда Виктора Скрипника по итогам двухматчевого противостояния уступила грузинской «Диле» и выбыла из еврокубкового турнира. Львовяне новый чемпионат начали с неожиданного результата, обыграв луганскую «Зарю» со счетом 2:1. В прошлом национальном первенстве «Рух» выиграл у «Ворсклы» гостевой поединок со счетом 1:0, а во Львове была зафиксирована ничья – 1:1. В предстоящей встрече полтавчанам не поможет дисквалифицированный Игорь Пердута.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.