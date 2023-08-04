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Рух Львов
06.08.2023 19:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 22:01 |
204
0

Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2023, 22:01 |
204
0
Рух – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 6 августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Полтавский клуб начал новый сезон матчами 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Это испытание завершилось неудачей для «зелено-белых»: команда Виктора Скрипника по итогам двухматчевого противостояния уступила грузинской «Диле» и выбыла из еврокубкового турнира. Львовяне новый чемпионат начали с неожиданного результата, обыграв луганскую «Зарю» со счетом 2:1. В прошлом национальном первенстве «Рух» выиграл у «Ворсклы» гостевой поединок со счетом 1:0, а во Львове была зафиксирована ничья – 1:1. В предстоящей встрече полтавчанам не поможет дисквалифицированный Игорь Пердута.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Рух Львов Ворскла Полтава Рух - Ворскла текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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