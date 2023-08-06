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Чемпионат Украины
Рух Львов
06.08.2023 19:00 – FT 4 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 20:51 | Обновлено 06 августа 2023, 21:32
3025
28

Еще один скальп еврокубкового бойца. Рух разгромил Ворсклу

Львовяне забили четыре гола в ворота полтавчан

06 августа 2023, 20:51 | Обновлено 06 августа 2023, 21:32
3025
28
Еще один скальп еврокубкового бойца. Рух разгромил Ворсклу
УПЛ

После победы в прошлом туре над «Зарей» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев в стартовом составе сделал только одну замену: вместо Мысыка на поле вышел Рунич. Для «Ворсклы» это была первая игра в новом чемпионате и в составе полтавчан дебютировал в УПЛ бразилец Сантана.

Оба соперника активно начали игру, быстро переходя от обороны к атаке, однако опасных моментов не возникало. Первыми же сумели открыть счет полтавчане. После розыгрыша углового пробивал головой Скляр, мяч рикошетом от защитника снова попал к капитану «Ворсклы» и на этот раз Александр свой шанс не упустил. Хозяева поля ответили мощным штрафным ударом в исполнении Дидыка, пробившего рядом с рамкой ворот.

В середине тайма хорошая возможность забить гол была у Павлюка, который из района «точки» пробил выше ворот. Руховцы усилиями Климчука заработали перспективный штрафной, но Исенко ликвидировал угрозу после удара Притулы. И все же, вскоре «желто-черные» сравняли счет. Сантана нарушил правила против Климчука и арбитр Романов назначил пенальти. Сам же потерпевший пробивал с «точки» и точно пробил мимо вратаря. Климчук реализовал свой уже 7-й из 9-ти пенальти в УПЛ.

К концу первой половины матча у руховцев были еще две возможности отличиться. Сначала Исенко перевел мяч на угловой после штрафного удара Климчука, а потом после розыгрыша углового Дидык головой пробил выше ворот.

В начале второго тайма «Рух» создал реальный момент для взятия ворот. Теслюк выходил на свидание с вратарем, но не сумел его переиграть, а Сыч при добивании не попал в ворота. Затем после паса Притулы Климчук свой рейд к воротам Исенко завершил взятием ворот, оформив 3-й дубль в чемпионатах.

На этом неприятности для «Ворсклы» не закончились. В этот раз на острие атаки оказался Квасница. Первый удар Ильи вратарь отразил, но мяч отскочил снова к Кваснице, который на этот раз пробил в цель, забив свой первый гол в УПЛ (в 10-й игре). А потом полтавчане забили гол, но в свои ворота. Исенко сделал передачу на Павлюка, который хотел отпасовать назад партнерам, но сделал это неудачно и мяч закатился в ворота. Для Павлюка это был первый автогол в УПЛ (в 27-й игре).

В итоге «Рух» одержал как первую волевую, так и первую крупную победу над «Ворсклой». Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Руха» длится 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. «Ворскла» же завершила свою победную серию, продолжавшуюся в УПЛ 5 игр. Виктор Скрипник у руля разных клубов потерпел 30-е поражение в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Ворскла» – 4:1

Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)

Слюбик (25) – Бацула (42), Крупский (66)

«Рух»: Ледвий, Сыч (Лях, 77), Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Слюсарь, 77), Притула (Таллес, 71), Сапуга, Теслюк (Квасница, 58), Рунич (Соломон, 58), Климчук

«Ворскла»: Исенко, Сантана (Изотов, 87), Скляр, Павлюк, Крупский (Хрипчук, 69), Бацула (Тузенко, 87), Нестеренко, Челядин (Кулаковский, 69), Кане, Юрченко (Тіагуіньо, 74), Степанюк

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 28
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Remark
Я рад, это дно не должно выходить в стыки и с года в год позорить Украину!
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+13
Viktor Shuper
Ворскла позорища, я хз як так грати. надіюсь їх більше в єврокубках не побачити. думаю, жодна інша команда УПЛ так би не обсиралась щоб 3 роки підряд вилітати від першого ж суперника в єврокубках
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+11
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Виктор Коробка
Ну, проте ніхто нікому нічого не винен. 
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+9
AleksDnipro
А симпотна команда у Львові вимальовується. Може нарешті 1 клуб з заходу країни буде представлений в ЄК.
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+8
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8number
Ворскла розвалилась і, здається, до кінця сезону не збереться. Після зими хіба що Рінат Леонідович проспонсує 
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+7
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Vitaliy Shevchenko
Що там під Полтавою?!🤣 То не в кабінетах місце в Єврокубках вирішувати, щоб потім всю країну позорити, рік у рік. Захотіли 50 тисяч за 3 кваліфікаційний раунд ЛК? Бабла мало?
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+5
BekXan
Молодці Рух ,чудова гра.Ворскла це дно.Скрипника гнати як і керівників клубу які довели до ручки всю команду і клуб.Майте повагу до себе і вболівальників ,в відставку цього недотренера і наведіть лад в клубі !
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+4
an52
Назвати Ворсклу бійцем - це напевно жарт
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+3
vh
Це останній жирний контракт Скрипника 
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+2
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Istm
ну після ГАНЬБИ з Ділою Ворскла заслужила і на це.
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+1
roman75zpr
Рух какой-то злой в этом сезоне ) И соперники в двух турах у них были точно не слабее, чем у Динамо и Шахтёра...
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+1
vruthiy-112
Бійцями там не пахне,  так пил.!!!
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+1
maverik
Про бойца очень громко сказано,так... статиста...типа играли...опозорились и свалили....
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0
Summertime
Было такое впечатление, что чем дальше в лес, тем быстрей двигалось Движение.  Физо  у них на должном уровне.
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0
alekos59
Музиканта - в пердив ! 
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0
ZportUA
Землєройки, які кричали, що Динамо Київ - четверте, вже п'яті. Ловіть бумеранг)
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0
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Gargantua
Ворскла в плохом физичеком состоянии, а Рух наоборот что то слишком рано летает.
думаю к концу первого круга они поменяются местами
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-3
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igor shmuylo
Ето позорище такой игры от Ворсклы давно не видел .  То шо некому играть так они отдали сефери и ушел яворски й  и вратарь . Так ети позиции надо хорошых играков ,  а набрали  гавно задаром .
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-4
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