Еще один скальп еврокубкового бойца. Рух разгромил Ворсклу

После победы в прошлом туре над «Зарей» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев в стартовом составе сделал только одну замену: вместо Мысыка на поле вышел Рунич. Для «Ворсклы» это была первая игра в новом чемпионате и в составе полтавчан дебютировал в УПЛ бразилец Сантана.

Оба соперника активно начали игру, быстро переходя от обороны к атаке, однако опасных моментов не возникало. Первыми же сумели открыть счет полтавчане. После розыгрыша углового пробивал головой Скляр, мяч рикошетом от защитника снова попал к капитану «Ворсклы» и на этот раз Александр свой шанс не упустил. Хозяева поля ответили мощным штрафным ударом в исполнении Дидыка, пробившего рядом с рамкой ворот.

В середине тайма хорошая возможность забить гол была у Павлюка, который из района «точки» пробил выше ворот. Руховцы усилиями Климчука заработали перспективный штрафной, но Исенко ликвидировал угрозу после удара Притулы. И все же, вскоре «желто-черные» сравняли счет. Сантана нарушил правила против Климчука и арбитр Романов назначил пенальти. Сам же потерпевший пробивал с «точки» и точно пробил мимо вратаря. Климчук реализовал свой уже 7-й из 9-ти пенальти в УПЛ.

К концу первой половины матча у руховцев были еще две возможности отличиться. Сначала Исенко перевел мяч на угловой после штрафного удара Климчука, а потом после розыгрыша углового Дидык головой пробил выше ворот.

В начале второго тайма «Рух» создал реальный момент для взятия ворот. Теслюк выходил на свидание с вратарем, но не сумел его переиграть, а Сыч при добивании не попал в ворота. Затем после паса Притулы Климчук свой рейд к воротам Исенко завершил взятием ворот, оформив 3-й дубль в чемпионатах.

На этом неприятности для «Ворсклы» не закончились. В этот раз на острие атаки оказался Квасница. Первый удар Ильи вратарь отразил, но мяч отскочил снова к Кваснице, который на этот раз пробил в цель, забив свой первый гол в УПЛ (в 10-й игре). А потом полтавчане забили гол, но в свои ворота. Исенко сделал передачу на Павлюка, который хотел отпасовать назад партнерам, но сделал это неудачно и мяч закатился в ворота. Для Павлюка это был первый автогол в УПЛ (в 27-й игре).

В итоге «Рух» одержал как первую волевую, так и первую крупную победу над «Ворсклой». Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Руха» длится 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. «Ворскла» же завершила свою победную серию, продолжавшуюся в УПЛ 5 игр. Виктор Скрипник у руля разных клубов потерпел 30-е поражение в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Ворскла» – 4:1

Климчук (36, пенальти, 58), Квасница (70), Павлюк (81, автогол) – Скляр (10)

Слюбик (25) – Бацула (42), Крупский (66)

«Рух»: Ледвий, Сыч (Лях, 77), Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Слюсарь, 77), Притула (Таллес, 71), Сапуга, Теслюк (Квасница, 58), Рунич (Соломон, 58), Климчук

«Ворскла»: Исенко, Сантана (Изотов, 87), Скляр, Павлюк, Крупский (Хрипчук, 69), Бацула (Тузенко, 87), Нестеренко, Челядин (Кулаковский, 69), Кане, Юрченко (Тіагуіньо, 74), Степанюк

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ