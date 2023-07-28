Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом

​Первый день нового сезона украинской Премьер-лиги и сразу первое разочарование – мы так и не увидели голов в дерби Киевской области между «Оболонью» и ковалевским «Колосом» (0:0), поэтому все внимание переходило к встрече в Житомире, где местное «Полесье» готовилось к дебютному матчу в высшем дивизионе страны. Причем совершала команда Юрия Калитвинцева это очень необычным способом, ведь на родном стадионе «Центральный» именно она выступала в качестве гостей в игре против ровенского «Вереса».

Команда тогда еще Юрия Вирта по итогу прошлого сезона лишь чудом удержалась в «элитном» первенстве, после чего состоялась отставка главного тренера и соответствующее назначение Сергея Лавриненко в качестве нового наставника. Вместе с тем, состав НК покинули несколько ярких исполнителей, что не очень-то и играло на руку команде со столь скромным финансовым ресурсом. А противостоять в то же самое время приходилось коллективу, который чуть ли не с порога задекларировал желание играть в еврокубках.

А если уж сказал, то своего слова нужно придерживаться. Именно такой позиции наверняка и придерживался новичок житомирского коллектива Бени Макуана, когда уже на второй минуте завершал передачу Танковского на ход на левый фланг штрафного ударом мимо голкипера. Это был первый гол не только для всего нового розыгрыша, но и для «Полесья» в рамках УПЛ. Интересно, какое мнение теперь будет у ультрас клуба по поводу наличия этого игрока?

Конечно, останавливаться на достигнутом коллектив Калитвинцева не собирался, так что мы увидели еще не один пример того, как все планы «Вереса» на эту игру оказываются фактически разрушенными. Особенно хорошо у «Полесья» получалось раскрывать защиту соперников через фланги, но свои очередные моменты впоследствии не смогли использовать Кушниренко и все тот же Макуана.

А еще было заметно, насколько качественно подготовился тренерский штаб дебютантов УПЛ к своему сопернику, потому что каждый случай медленного принятия решения игроками «Вереса» на собственной половине непременно завершался потерей мяча. Так произошло и на 29 минуте, когда Танковский атаковал Курко, после чего закрутил в дальнюю штангу. Во второй половине игры подобных случаев становилось только больше.

А тем временем преимущество «Полесья» непосредственно по счету увеличилось до двух мячей за счет фирменного гола Будковского – угловой от Танковского с левого фланга полетел на дальнюю стойку, где «Королю воздуха» по определению не было равных. Трудно было что-то противопоставить команде, имевшей такое преимущество на мяче и поразительную способность создавать голевые моменты при малейшем намеке.

По понятным причинам Лавриненко не понравилась игра команды в передней линии, так что на второй тайм вышел на острие атаки новичок Марусич. Сложно было отследить непосредственное влияние Максима на поведение Вереса на чужой половине, но на 53 минуте все же произошел очень интересный эпизод. Гитченко на входе на правый фланг собственного штрафного сбил Шарая, а арбитр Пасхал сразу указал на одиннадцатиметровую отметку.

А ведь не зря на нашей игре присутствовал VAR, который в итоге заставил рефери изменить свое решение в пользу назначения штрафного, однако «Верес» получил «компенсацию» в виде прямой красной карточки для защитника соперников, а не предупреждения. Стандарт в итоге ровенчане так и не использовали, но номинальные гости хотя бы остались в меньшинстве.

И здесь нас ожидала самая большая неожиданность в этот вечер – в меньшинстве «Полесье» играло едва ли не более надежно в защите, чем при равных составах. «Верес» в итоге создал лишь супермомент с участием Курка и Марусича на 81 минуте, но сначала Бойко потянул сложный удар, а затем ему помогла справиться с добиванием стойки. И уже через несколько минут Балан на правом фланге чужого штрафного решил упасть без должного для того основания, за что получил второе предупреждение и нивелировал все усилия собственной команды.

Доиграть эту игру спокойно мы так и не смогли из-за сигнала воздушной тревоги, а когда все увидели новости из Днепра, то и не до футбола уже было. Но факт победы житомирцев при очень качественной игре это все равно не отменяло.

В следующем туре ровенский «Верес» будет играть дома против донецкого «Шахтера», а житомирское «Полесье» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Марусич – 6,0, Дахновський – 6,0, Шестаков – 6,0, С. Шарай – б/о.

«Полесье» (замены): Янаков – 6,0, Шастал – 6,0, Крушинский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Верес» – «Полесье» - 0:2

Макуана, 2, Будковский, 38

Балан, 27, Шестаков, 83 – Кравченко, 30

Балан, 87 (второе предупреждение) – Гитченко, 53 (грубый фол)

«Верес»: Паст – Гагун, Жулио Сезар, Курко, Балан – Кухарук (Шестаков, 74), Кучеров – В. Шарай (Дахновский, 74), Яго (С. Шарай, 79), Близниченко – Гайдучик (Марусич, 46).

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Гитченко, Кушниренко, Шабанов, Кравченко – Танковский (Крушинский, 84), Огиря – Макуана (Янаков, 73), Будковский, Козак (Шастал, 72).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 9 (3) – 13 (7)

Угловые: 4 – 3

Оффсайды: 0 – 0.

ВЕРЕС - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C