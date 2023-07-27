В пятницу, 28 июля, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и «Полесье». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», стартовый свисток прозвучит в 19:00. Предстоящая встреча станет дебютной для житомирского клуба в УПЛ, а ровенчане в предыдущем сезоне с трудом сохранили прописку в элитном дивизионе.

Верес

В предыдущем сезоне ровенчане оказались на грани вылета из Украинской Премьер-лиги. Чемпионат «красно-черные» завершили в зоне переходных матчей и право остаться в когорте сильнейших оспаривали в матчах с запорожским «Металлургом». Первая дуэль не предвещала ничего хорошего для «Вереса»: запорожцы выиграли со счетом 1:0. Но в ответном матче ровенчане взяли убедительный реванш, разгромив соперников – 6:1. Несмотря на победный аккорд, Юрий Вирт, который четыре года возглавлял «красно-черных», подал в отставку. Новым наставником ровенской команды стал Сергей Лавриненко, предыдущим местом работы которого был «Ингулец».

В летнее межсезонье ряды «Вереса» пополнили восемь новых футболистов. Среди них выделим бразильцев Жулио Сезара и Яго Сикейру. Подписал контракт с ровенским клубом и опытный голкипер Евгений Паст, который уже работал с Сергеем Лавриненко в кропивницкой «Зирке».. «Главное в команде – хороший микроклимат. А цель – помочь команде и не подвести главного тренера. Он мне доверился – хочу отблагодарить. Следует выполнить задачи, поставленные руководством клуба на сезон», - отметил Паст.

Во время подготовки к новому сезону ровенчане провели четыре спарринга, сыграв с «Металлистом 1925» (1:0), тернопольской «Нивой» (0:0), львовскими «Карпатами» (1:2) и «Кривбассом» (2:1). «Доволен тренировочным циклом, который мы провели. Команда выдержала все нагрузки. Провели четыре хороших спарринга. Довольны сбором и с хорошим настроением начинаем подготовку к игре с «Полесьем», - подвел итог летней подготовки Лавриненко.

Полесье

Предыдущий сезон стал успешным для житомирского клуба, который добился исторического достижения, впервые завоевав путевку в Украинскую Премьер-лигу. При этом дебютант элитного дивизиона не собирается почивать на лаврах, заявляя амбициозные цели на грядущее первенство. «Цель в сезоне – попытаться попасть в топ-5. А также не проигрывать на домашнем стадионе на глазах у житомирских болельщиков. Мы должны радовать житомирян и особенно ребят, которые сейчас на передовой», - сказал президент «Полесья» Геннадий Буткевич.

На какие места в турнирной таблице будет претендовать дебютант УПЛ, мы увидим. А пока житомиряне довольно плодотворно поработали на трансферном рынке. Контракты с «Полесьем» подписали молодой нигерийский голкипер Чиджоке Аниагбосо, гамбийский защитник Моузес Джарджа и конголезский полузащитник Бени Макуана. Интересно, что никогда ранее в составе житомирского клуба не играли иностранные футболисты. Также игроками «зелено-желтых» стали вратарь Денис Бойко, защитники Чоботенко, Шабанов и Смоляков, полузащитники Танковский и Мустафаев. За скобками оставим подписание контракта с боксером Александром Усиком, который уже выходил в футболке «Полесья» на турнире «Winter Cup 2022».

Житомирский клуб первым из участников УПЛ вышел из отпуска, что также говорит о серьезности намерений «зелено-желтых». Во время летней подготовки команда Юрия Калитвинцева провела шесть контрольных матчей. Соперниками житомирян стали румынские «Шепши» (0:1) и «Оцелул» (2:2), австрийские «Рапид» (1:1), «Хартберг» (3:2) и «Грацер» (4:1), а также ковалевский «Колос» (3:3).

Статистика встреч

Оба клуба в соей истории распадались и переживали периоды возрождения. После возвращения на футбольную карту Украины «Верес» и «Полесье» провели семь очных дуэлей: 5 во Второй лиге и 2 – в Первой. Ровенчане имеют преимущество: 4 победы одержал «Верес», 2 раза успех праздновали житомиряне, еще одна встреча завершилась вничью. Предыдущее противостояние соперников состоялось весной 2021 года во Львове: «красно-черные» одержали победу со счетом 2:0.

Прогноз на противостояние

Обе команды приложат максимум усилий для того, чтобы уверенно стартовать в новом чемпионате. При этом, по нашему мнению, в этом матче стоит ожидать осторожный футбол, поскольку футболисты еще не набрали свои оптимальные кондиции. Поставим на минимальную победу «Полесья»: номинальные гости на домашнем стадионе могут преподнести сюрприз ровенчанам.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Балан, Вовченко, Сезар, Гагун, Кухарук, Кучеров, Сикейра, Близниченко, В.Шарай, Марусич.

«Полесье»: Бойко, Кравченко, Гитченко, Шабанов, Смоляков, Танковский, Огиря, Макуана, Мустафаев, Янаков, Будковский.

28 июля, пятница