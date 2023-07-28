Украина. Первая лига28 июля 2023, 22:27 |
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Верес – Полесье – 0:2. Ворвались в УПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24
28 июля 2023, 22:27 |
5174
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В пятницу, 28-го июля, состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».
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Матч прошел в Житомире, на поле стадиона «Центральный». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Полесья».
УПЛ. 1-й тур. 28 июля
Верес – Полесье – 0:2
Голы: Макуана, 2, Будковский, 39
События матча
87’
Денис Балан (Верес) получает красную карточку.
57’
Андрей Гитченко (Полесье) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
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