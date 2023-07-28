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Чемпионат Украины
Верес
28.07.2023 19:00 – FT 0 : 2
Полесье
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Украина. Первая лига
28 июля 2023, 22:27 |
5174
0

Верес – Полесье – 0:2. Ворвались в УПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2023/24

28 июля 2023, 22:27 |
5174
0
Верес – Полесье – 0:2. Ворвались в УПЛ. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В пятницу, 28-го июля, состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».

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Матч прошел в Житомире, на поле стадиона «Центральный». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Полесья».

УПЛ. 1-й тур. 28 июля

Верес – Полесье – 0:2

Голы: Макуана, 2, Будковский, 39

События матча

87’
Денис Балан (Верес) получает красную карточку.
57’
Андрей Гитченко (Полесье) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (Полесье).
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Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Бени Макуана Филипп Будковский
Источник Sport.ua
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