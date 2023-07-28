В пятницу, 28-го июля, состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли ровенский «Верес» и житомирское «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в Житомире, на поле стадиона «Центральный». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Полесья».

УПЛ. 1-й тур. 28 июля

Верес – Полесье – 0:2

Голы: Макуана, 2, Будковский, 39