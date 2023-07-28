В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

Уже в первый день нового сезона национального первенства удастся сыграть в «элите» сразу двум новичкам розыгрыша, причем один из них будет противостоять команде, которая еле удержалась в УПЛ в конце прошлого года. Ровенский «Верес» прошел через многое, но наибольшей утратой для него является уход Юрия Вирта с поста главного тренера, вслед за которым ушли и несколько ведущих футболистов. В итоге, команда теперь уже Сергея Лавриненко будет играть против коллектива, от амбиций которого уже ждут чуть ли не еврокубков после первого сезона. Но у нас уже был опыт «триумфального» появления харьковского «Металлиста» в наивысшем дивизионе, так что с прогнозами будем осторожны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.