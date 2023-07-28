Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Верес
28.07.2023 19:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 01:07 | Обновлено 28 июля 2023, 01:33
129
0

Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 01:07 | Обновлено 28 июля 2023, 01:33
129
0
Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В пятницу, 28-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 19:00.

Уже в первый день нового сезона национального первенства удастся сыграть в «элите» сразу двум новичкам розыгрыша, причем один из них будет противостоять команде, которая еле удержалась в УПЛ в конце прошлого года. Ровенский «Верес» прошел через многое, но наибольшей утратой для него является уход Юрия Вирта с поста главного тренера, вслед за которым ушли и несколько ведущих футболистов. В итоге, команда теперь уже Сергея Лавриненко будет играть против коллектива, от амбиций которого уже ждут чуть ли не еврокубков после первого сезона. Но у нас уже был опыт «триумфального» появления харьковского «Металлиста» в наивысшем дивизионе, так что с прогнозами будем осторожны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
Оболонь – Колос. Текстовая трансляция матча
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
Футбол | 27 июля 2023, 07:57 1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила

Встреча состоится в четверг, 27 июля

Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Другие виды | 27 июля 2023, 12:12 33
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку

Ольге грозила дисквалификация

Мы все – Ольга Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 17:38
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
Другие виды | 27.07.2023, 16:37
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
Глава МИД Украины поддержал Ольгу Харлан
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Футбол | 28.07.2023, 00:01
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
Сухой Лунин. Реал в Хьюстоне обыграл Ман Юнайтед
27.07.2023, 05:39 4
Футбол
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
ВАНАТ: «В аэропорту Армении выбросил флажки рф в урну на глазах у россиян»
26.07.2023, 03:50 10
Футбол
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
26.07.2023, 10:11
Футбол
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
26.07.2023, 23:15 56
Футбол
Вовсе не нейтральная. Соперница Харлан – не та, за кого себя выдает
Вовсе не нейтральная. Соперница Харлан – не та, за кого себя выдает
27.07.2023, 16:03 11
Война
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 7
Другие виды
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
26.07.2023, 09:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем