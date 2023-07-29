КАЛИТВИНЦЕВ: «Главное – результат. Это была историческая игра для Полесья»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы над «Вересом» (2:0) в матче 1-го тура УПЛ:

«Многие эмоции. Полностью доволен первым таймом в нашем исполнении. Это была историческая игра для нашего клуба. Было тяжело психологически. Было много ошибок. Но главное – это результат. Главное – положительные эмоции. Двигаемся дальше.

Залог нашей победы сегодня – скорость и игровая дисциплина. Но я уверен, что команда может играть еще лучше.

Конечно, удаление повлияло на игру. Мы перестраивались. Не хватало скорости в контратаках.

Насчет новичков – говорить что-то рано. То, что видим сейчас – неплохо. Но нужно больше времени».