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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 04:23 | Обновлено 29 июля 2023, 04:51
409
0

КАЛИТВИНЦЕВ: «Главное – результат. Это была историческая игра для Полесья»

Главный тренер «Полесья» поделился эмоциями после победы над «Вересом»

29 июля 2023, 04:23 | Обновлено 29 июля 2023, 04:51
409
0
КАЛИТВИНЦЕВ: «Главное – результат. Это была историческая игра для Полесья»
nkveres.com. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы над «Вересом» (2:0) в матче 1-го тура УПЛ:

«Многие эмоции. Полностью доволен первым таймом в нашем исполнении. Это была историческая игра для нашего клуба. Было тяжело психологически. Было много ошибок. Но главное – это результат. Главное – положительные эмоции. Двигаемся дальше.

Залог нашей победы сегодня – скорость и игровая дисциплина. Но я уверен, что команда может играть еще лучше.

Конечно, удаление повлияло на игру. Мы перестраивались. Не хватало скорости в контратаках.

Насчет новичков – говорить что-то рано. То, что видим сейчас – неплохо. Но нужно больше времени».

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Юрий Калитвинцев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье пресс-конференция
Источник ФК Верес
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