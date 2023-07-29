КАЛИТВИНЦЕВ: «Главное – результат. Это была историческая игра для Полесья»
Главный тренер «Полесья» поделился эмоциями после победы над «Вересом»
Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после победы над «Вересом» (2:0) в матче 1-го тура УПЛ:
«Многие эмоции. Полностью доволен первым таймом в нашем исполнении. Это была историческая игра для нашего клуба. Было тяжело психологически. Было много ошибок. Но главное – это результат. Главное – положительные эмоции. Двигаемся дальше.
Залог нашей победы сегодня – скорость и игровая дисциплина. Но я уверен, что команда может играть еще лучше.
Конечно, удаление повлияло на игру. Мы перестраивались. Не хватало скорости в контратаках.
Насчет новичков – говорить что-то рано. То, что видим сейчас – неплохо. Но нужно больше времени».
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