Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СКРИПНИК: «Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому больше рисковали»
Лига конференций
Ворскла
27.07.2023 20:30 – FT 2 : 1
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 июля 2023, 09:57 | Обновлено 28 июля 2023, 09:59
240
0

СКРИПНИК: «Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому больше рисковали»

Главный тренер «Ворсклы» уверен, что в противостоянии с «Дилой» еще ничего не решено

28 июля 2023, 09:57 | Обновлено 28 июля 2023, 09:59
240
0
СКРИПНИК: «Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому больше рисковали»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в первом матче Q2 Лиги конференций против грузинской «Дилы» (2:1).

«Очень мощный соперник, который хорошо играет с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасать. Как казаки. Это была та «Ворскла», которая на характере может вырывать такие игры. Мы понимаем, что это только первый тайм. Второй будет в Грузии. Победа – это победа, но еще ничего не решено.

Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, больше играли вперед. Замены были сделаны для создания нагрузки впереди. Все получилось, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться, чтобы пройти дальше. Это лишь первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из «Ворсклы» ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в частности центральный защитник Сантана. Он буквально три дня с нами тренируется. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы будем стараться пройти дальше. Каждая игра для нас – вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает, что хочет. Против любого соперника мы изучаем его сильные стороны, стараемся хорошо играть в отборе. За счет индивидуального мастерства, которое имеют Филиппов, Кане, Степанюк, в любом матче у нас есть моменты», – сказал Скрипник.

Грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла» сыграют ответный матч 3 августа.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
По теме:
Таблица коэффициентов. Ворскла принесла Украине первые очки в евросезоне
Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Виктор Скрипник пресс-конференция Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - Дила
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Другие виды | 27 июля 2023, 23:26 24
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»

Украинская саблистка записала видеообращение в своем Instagram

Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
Футбол | 28 июля 2023, 08:29 1
Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
Три матча с VAR. Известны судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ

Матч «Металлист 1925» – «Шахтер» рассудит Виталий Романов

Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Другие виды | 27.07.2023, 12:12
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад
Футбол | 28.07.2023, 01:54
ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад
ВИДЕО. Бензема ярко дебютировал за Аль-Иттихад
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Футбол | 27.07.2023, 17:34
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 40
Другие виды
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Ворскла – Дила
27.07.2023, 07:57 1
Футбол
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 75
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Днепр-1 может уже готовиться к квалификации Лиги Европы»
26.07.2023, 15:39 13
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
ЛЕОНЕНКО: «Венглинский? Всем президентам нравится, когда есть стукачи»
26.07.2023, 11:40 4
Футбол
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
«Существовала договоренность». Беленюк заявил о цинизме решения FIE
27.07.2023, 18:00 7
Другие виды
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
27.07.2023, 16:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем