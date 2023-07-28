СКРИПНИК: «Не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому больше рисковали»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в первом матче Q2 Лиги конференций против грузинской «Дилы» (2:1).

«Очень мощный соперник, который хорошо играет с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасать. Как казаки. Это была та «Ворскла», которая на характере может вырывать такие игры. Мы понимаем, что это только первый тайм. Второй будет в Грузии. Победа – это победа, но еще ничего не решено.

Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, больше играли вперед. Замены были сделаны для создания нагрузки впереди. Все получилось, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться, чтобы пройти дальше. Это лишь первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из «Ворсклы» ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в частности центральный защитник Сантана. Он буквально три дня с нами тренируется. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы будем стараться пройти дальше. Каждая игра для нас – вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает, что хочет. Против любого соперника мы изучаем его сильные стороны, стараемся хорошо играть в отборе. За счет индивидуального мастерства, которое имеют Филиппов, Кане, Степанюк, в любом матче у нас есть моменты», – сказал Скрипник.

Грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла» сыграют ответный матч 3 августа.