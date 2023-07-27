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Лига конференций
Ворскла
27.07.2023 20:30 - : -
Дила
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Лига конференций
27 июля 2023, 07:10 | Обновлено 27 июля 2023, 07:33
4020
2

Ворскла – Дила. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Виктора Скрипника начинает новый сезон в Польше

27 июля 2023, 07:10 | Обновлено 27 июля 2023, 07:33
4020
2
Ворскла – Дила. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Свой первый официальный матч в новом клубного сезоне «Ворскла» проведет в еврокубках. В четверг, 27 июля команда Виктора Скрипника в польском городе Тыхы проведет формально домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы». Стартовый свисток болгарского Рефери Николы Попова прозвучит в 20:30 по Киеву.

Победитель в этой паре в третьем раунде квалификации сыграет с сильнейшим в противостоянии между кипрским АПОЭЛом и сербской «Войводиной».

Ворскла

Перед стартом прошлого сезона от «Ворсклы» ждали очень многого, даже борьбы за медали в УПЛ. Под такие задачи был приглашен один из лучших отечественных тренеров – Виктор Скрипник. Однако оправдать ожидания у «Ворсклы» не удавалось. Полтавчане ужасно дебютировали (лишь 1 очко в 4 стартовых матчах), и долгое время болтались в нижней части турнирной таблицы.

По ходу сезона «Ворсклу» ждало существенное сокращение бюджета, и тогда казалось, что еврокубковые амбиции придется отложить до более удачных времен. Однако, вопреки логике, в весенней части сезона команда Скрипника прибавила, и буквально на финишной ленточке вырвала путевку в Лигу конференций. Хотя, будем откровенны, это скорее не заслуга «Ворсклы», а провал «Александрии», которая упустила очень комфортное преимущество в турнирной таблице.

За летнее межсезонья «Ворскла» точно не стала сильнее. На статус весомого усиления может претендовать разве что ганский защитник Наджиб Якубу, который вернулся из аренды в финском «Ильвесе». Зато потери ощутимые – основной защитник Василий Кравец продан в «Днепр-1», а лидер атак команды Таулянт Сефери, третий бомбардир УПЛ прошлого сезона, был отдан в аренду в «Бани Яс» из ОАЭ. Также команду покинули бразилец Марлисон и опытные Сергей Яворский и Денис Олейник. В целом состав «Ворсклы» сейчас укомплектован далеко не оптимально, и выбор у Скрипника оставляет желать лучшего.

Дила

«Дила» получила право участвовать в Лиге конференций благодаря третьему месту в чемпионате Грузии 2022 года (местное первенство разыгрывается по системе весна – осень). В первом раунде квалификации «Дила» с минимальным преимуществом переиграла словацкую «Дунайскую Стреду» – 1:2, 2:0.

В чемпионате Грузии 2023 года «Дила» пока что занимает пятое место, но отстает от третьей позиции всего на три очка, при том, что шестой строчки оторвалась аж на 10 баллов. У соперника «Ворсклы» сезон в самом разгаре, что дает грузинам очевидное преимущество в игровом тонусе.

Возглавляет «Дилу» не чужой для украинского футбола человек – Андрей Демченко. Он работает с командой с 2021 года, до этого в его тренерской биографии были ровненский «Верес» и «Металлист 1925».

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Ворсклу» фаворитом и первого матча, и противостояния в целом. Но фактор игрового тонуса, а также ослабление состава «Ворсклы» во время летнего трансферного окна заставляют нас быть осторожными. Наша ставка – 1Х, коэффициент – 1,22.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чеснаков, Бацула, Павлюк, Челядин, Юрченко, Скляр, Нестеренко, Кане, Степанюк

«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читейшвили, Парулава, Сантос, Жан Виктор, Гейл, Ковталюк, Гомис

27 июля, четверг

«Ворскла» – «Дила»
Тыхы. Стадион «Tychy City Stadium». 20:30
Арбитр: Никола Попов (Болгария)
ВОРСКЛА – ДИЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Голосов 13
Спрогнозируйте исход ⚽️ первого матча 2-го раунда квалификации 🏆 Лиги конференций между командами Ворскла и Дила, который пройдет 27 июля в польском Тыхы

Крупная победа Ворсклы

1 голос 7.69 %

Минимальная победа Ворскла

6 голосов 46.15 %

Ничья

3 голоса 23.08 %

Минимальная победа Дилы

2 голоса 15.38 %

Крупная победа Дилы

1 голос 7.69 %

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
Всё настолько плохо, что даже трансляцию запилить не могут!? 
Ппц
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+2
Виктор Коробка
Досі не можу зрозуміти, навіщо Скрипник пішов з Зорі у Ворсклу. Якщо б у Шахтар, або Динамо - логічно, але йти в клуб, нижчий за рангом, з тими ж фінансовими можливостями... 
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0
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