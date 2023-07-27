27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы провела домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Команда Виктора Скрипника победила грузинскую «Дилу» (2:1). Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова прозвучал в 20:30 по Киеву.

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Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.

На гол украинца Николая Ковталюка за «Дилу» у полтавчан ответили легионеры Фелипе Родригес и Ибрахим Кане.

Ответный матч состоится в Грузии через неделю, 3 августа.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Первый матч, 27 июля, Тыхы (Польша)

Ворскла Полтава (Украина) – Дила Гори (Грузия) – 2:1

Голы: Фелипе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57

Видео голов и обзор матча

Полная видеозапись матча