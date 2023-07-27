Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций
27 июля в 20:30 полтавская «Ворскла» в польском городе Тыхы провела домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
Команда Виктора Скрипника победила грузинскую «Дилу» (2:1). Стартовый свисток болгарского арбитра Николы Попова прозвучал в 20:30 по Киеву.
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Победитель этой пары сыграет в третьем раунде квалификации ЛК против сильнейшего в противостоянии между командами АПОЭЛ из Кипра и «Войводина» Сербия.
На гол украинца Николая Ковталюка за «Дилу» у полтавчан ответили легионеры Фелипе Родригес и Ибрахим Кане.
Ответный матч состоится в Грузии через неделю, 3 августа.
Лига конференций. 2-й раунд квалификации
Первый матч, 27 июля, Тыхы (Польша)
Ворскла Полтава (Украина) – Дила Гори (Грузия) – 2:1
Голы: Фелипе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57
Видео голов и обзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
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