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Лига конференций
Ворскла
27.07.2023 20:30 - : -
Дила
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Лига конференций
26 июля 2023, 20:48 |
972
0

Ворскла – Дила. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций

26 июля 2023, 20:48 |
972
0
Ворскла – Дила. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В четверг, 27 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Ворскла» и грузинская «Дила». Матч пройдет в польском городе Тыхы на «Tychy City Stadium», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги полтавчане заняли пятое место. В последнем туре «зелено-белые» обыграли немотивированный «Шахтер» и вырвали путевку в квалификацию Лиги конференций у «Александрии». «Дила» уже стартовала в квалификации еврокубкового турнира. В первом раунде грузинский клуб неожиданно справился со словацким «ДАК 1904». Главным тренером «Дилы» является украинский специалист Андрей Демченко, ранее тренировавший ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Дила», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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