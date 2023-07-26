Ворскла – Дила. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией первого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций
В четверг, 27 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Ворскла» и грузинская «Дила». Матч пройдет в польском городе Тыхы на «Tychy City Stadium», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
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В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги полтавчане заняли пятое место. В последнем туре «зелено-белые» обыграли немотивированный «Шахтер» и вырвали путевку в квалификацию Лиги конференций у «Александрии». «Дила» уже стартовала в квалификации еврокубкового турнира. В первом раунде грузинский клуб неожиданно справился со словацким «ДАК 1904». Главным тренером «Дилы» является украинский специалист Андрей Демченко, ранее тренировавший ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Дила», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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