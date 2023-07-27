Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы

Летнее футбольное межсезонье довольно интересный период года, когда болельщики вроде бы и не очень вовлечены в постоянное пребывание в русле событий, однако все равно не забывают отслеживать все новости вокруг собственных любимых команд. А когда этим коллективам еще и приходится начинать футбольный год раньше других соперников по внутреннему первенству, то и работа на этом фронте начинается значительно раньше.

Отчетная неделя обещает стать настоящим испытанием для наших любителей большой игры, поскольку сначала мы болели за «Днепр-1» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но в итоге получили только разочарование в виде поражения от греческого «Панатинаикоса». А уже впоследствии к бою присоединилась полтавская «Ворскла», которой в этом году представилась возможность прокладывать себе путь в основной раунд Лиги конференций.

Первыми соперниками коллектива Виктора Скрипника стала грузинская «Дила» – очень интересный коллектив из города Гори, напрямую связанный с Украиной сразу несколькими игроками основного состава и главного тренера Андрея Демченко, занявшего итоговую третью строчку предварительного розыгрыша Лиги Эровнули. И именно здесь скрывалась самая большая угроза от соперников – они не только успели сыграть пару неудачных матчей за Суперкубок Грузии и стартовать в отборе к еврокубкам, но и имели за плечами сезон в полном разгаре.

«Ворскле» от того точно не было легче, поскольку наш чемпионат еще вообще не стартовал, поэтому и ожидать чуда от «зелено-белых» не приходилось. И действительно, начало игры в итоге оказалось довольно трудным. Соперники легко находили пространство на флангах, после чего делали передачи на обострение, а там уже немного везло полтавчанам. Тот же украинец Ковталюк получил неплохой момент перед воротами Исенко посреди первого тайма, но голкипер вовремя бросился блокировать удар в ноги сопернику.

Единственным положительным сигналом в тот момент была реакция «Ворсклы» – мгновенная контратака развернулась через правый фланг, а в ее завершение Кане из пределов штрафной с острого угла попал в ближнюю стойку. «Дила», очевидно, тогда испугалась настолько, что подобных брешей в защите грузинского коллектива мы не видели чуть ли не до самого финального свистка. Что касается украинской команды, то все было очень неоднозначно в вопросе удержания атакующего темпа, поэтому первый тайм получился «сухим».

Во второй половине мы надеялись увидеть качественно другой футбол, но не от соперников. На 57-й минуте левый фланг защиты команды Скрипника дал Жеану Виктору выполнить прострел на Николая Ковталюка, а тот огорчил коллектив из родной страны. Это было действительно плохой новостью, поскольку дальнейших попыток полтавчан хотя бы дойти до чужих ворот пришлось ждать очень долго.

Фактически, вплоть до заключительной четверти игрового часа «Ворскла» почти не приближалась к чужому штрафному. Но в решающий момент лед тронулся. Сначала Степанюк на 73 минуте качественной борьбой дал возможность Юрченко запустить передачу на ход Фелипе к правому флангу штрафной, где бразилец мастерски подсек мяч мимо вратаря в дальний угол. На этом грузинский коллектив удалось прижать к чужим воротам, итогом чего стал ключевой момент игры.

На 90+3 минуте очередная попытка загрузить мяч в чужой штрафной с правого фланга от Фелипе привела к удачному для Кане отскоку от голкипера на противоположную сторону чужих владений, где малиец в два касания разобрался с зрелищным ударом в правую девятку чужих ворот. В итоге победа, к которой по ходу игры украинская команда вряд ли заметно приближалась.

Грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла» сыграют ответный матч 3 августа.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Ворскла» – «Дила» – 2:1

Фелипе (73), Кане (90+3) – Ковталюк (57)

Чеснаков (34), Фелипе (39), Павлюк (90+5) – Тевзадзе (56), Ковталюк (90+5)

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Де Сантана (Хрипчук, 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко, 74), Павлюк, Фелипе, Челядин (Скляр, 74), Степанюк

«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава (Сардалишвили, 69), Сантос, Жеан Виктор (Андроникашвили, 69), Гейл (Мзвакали, 74), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 80)

Арбитр: Никола Попов (Болгария)

«Tychy City Stadium» (Тихи, Польша)

ВОРСКЛА – ДИЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА