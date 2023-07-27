Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Лига конференций
Ворскла
27.07.2023 20:30 – FT 2 : 1
Дила
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 июля 2023, 22:25 | Обновлено 27 июля 2023, 23:16
6986
25

Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы

Все голы команды забили во втором тайме

27 июля 2023, 22:25 | Обновлено 27 июля 2023, 23:16
6986
25
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
ФК Ворскла

Летнее футбольное межсезонье довольно интересный период года, когда болельщики вроде бы и не очень вовлечены в постоянное пребывание в русле событий, однако все равно не забывают отслеживать все новости вокруг собственных любимых команд. А когда этим коллективам еще и приходится начинать футбольный год раньше других соперников по внутреннему первенству, то и работа на этом фронте начинается значительно раньше.

Отчетная неделя обещает стать настоящим испытанием для наших любителей большой игры, поскольку сначала мы болели за «Днепр-1» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но в итоге получили только разочарование в виде поражения от греческого «Панатинаикоса». А уже впоследствии к бою присоединилась полтавская «Ворскла», которой в этом году представилась возможность прокладывать себе путь в основной раунд Лиги конференций.

Первыми соперниками коллектива Виктора Скрипника стала грузинская «Дила» – очень интересный коллектив из города Гори, напрямую связанный с Украиной сразу несколькими игроками основного состава и главного тренера Андрея Демченко, занявшего итоговую третью строчку предварительного розыгрыша Лиги Эровнули. И именно здесь скрывалась самая большая угроза от соперников – они не только успели сыграть пару неудачных матчей за Суперкубок Грузии и стартовать в отборе к еврокубкам, но и имели за плечами сезон в полном разгаре.

«Ворскле» от того точно не было легче, поскольку наш чемпионат еще вообще не стартовал, поэтому и ожидать чуда от «зелено-белых» не приходилось. И действительно, начало игры в итоге оказалось довольно трудным. Соперники легко находили пространство на флангах, после чего делали передачи на обострение, а там уже немного везло полтавчанам. Тот же украинец Ковталюк получил неплохой момент перед воротами Исенко посреди первого тайма, но голкипер вовремя бросился блокировать удар в ноги сопернику.

Единственным положительным сигналом в тот момент была реакция «Ворсклы» – мгновенная контратака развернулась через правый фланг, а в ее завершение Кане из пределов штрафной с острого угла попал в ближнюю стойку. «Дила», очевидно, тогда испугалась настолько, что подобных брешей в защите грузинского коллектива мы не видели чуть ли не до самого финального свистка. Что касается украинской команды, то все было очень неоднозначно в вопросе удержания атакующего темпа, поэтому первый тайм получился «сухим».

Во второй половине мы надеялись увидеть качественно другой футбол, но не от соперников. На 57-й минуте левый фланг защиты команды Скрипника дал Жеану Виктору выполнить прострел на Николая Ковталюка, а тот огорчил коллектив из родной страны. Это было действительно плохой новостью, поскольку дальнейших попыток полтавчан хотя бы дойти до чужих ворот пришлось ждать очень долго.

Фактически, вплоть до заключительной четверти игрового часа «Ворскла» почти не приближалась к чужому штрафному. Но в решающий момент лед тронулся. Сначала Степанюк на 73 минуте качественной борьбой дал возможность Юрченко запустить передачу на ход Фелипе к правому флангу штрафной, где бразилец мастерски подсек мяч мимо вратаря в дальний угол. На этом грузинский коллектив удалось прижать к чужим воротам, итогом чего стал ключевой момент игры.

На 90+3 минуте очередная попытка загрузить мяч в чужой штрафной с правого фланга от Фелипе привела к удачному для Кане отскоку от голкипера на противоположную сторону чужих владений, где малиец в два касания разобрался с зрелищным ударом в правую девятку чужих ворот. В итоге победа, к которой по ходу игры украинская команда вряд ли заметно приближалась.

Грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла» сыграют ответный матч 3 августа.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Ворскла» – «Дила» – 2:1

Фелипе (73), Кане (90+3) – Ковталюк (57)

Чеснаков (34), Фелипе (39), Павлюк (90+5) – Тевзадзе (56), Ковталюк (90+5)

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Де Сантана (Хрипчук, 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко, 74), Павлюк, Фелипе, Челядин (Скляр, 74), Степанюк

«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава (Сардалишвили, 69), Сантос, Жеан Виктор (Андроникашвили, 69), Гейл (Мзвакали, 74), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 80)

Арбитр: Никола Попов (Болгария)

«Tychy City Stadium» (Тихи, Польша)

ВОРСКЛА – ДИЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
По теме:
Итоги дня Лиги конференций. Трудная победа Ворсклы, хет-трик Безуса
ВИДЕО. Кане забил победный гол для Ворсклы в компенсированное время
Потенциальный соперник Ворсклы. АПОЭЛ обыграл Войводину на Кипре
Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - Дила отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном
Футбол | 27 июля 2023, 02:49 4
ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном
ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном

«Борнмут» вырвал победу в товарищеском матче со счетом 3:2

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
Футбол | 27 июля 2023, 22:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший кипер-антипенальтист УПЛ подписал контракт с Лехией

Богдан Сарнавский продолжит карьеру в Польше

ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
Футбол | 27.07.2023, 19:44
ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
ВАЦКО: «Если Динамо не выйдет в группу Лиги конференций, то Луческу уйдет»
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
Футбол | 27.07.2023, 17:34
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
ПСЖ готов принять предложение Реала по Мбаппе
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
Футбол | 27.07.2023, 20:50
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Задачу мінімум виконали, питань багато до гри та підготовки. Але перші бали в таблицю коефіціентів УЄФА Ворскла для України заробила.
З Перемогою Ворсклу!!!
Ответить
+23
Sunrise
Гуд! Дуже добре що дотиснули. Шкода що годину дрiмали, але може ще не вiдiйшли вiд сборiв. Банально, але це правда.
Кожна перемога зараз важлива для нас, незважаючи хто суперник. 
Вiдчуття, трансляцiя, коментатори - все нагадало чомусь 90-тi I я дуже радiв, як тодi) 
Ответить
+17
FunnyCat_____
гол Кане конечно красота, удачи в ответке 
Ответить
+15
Andrey_1992
словаки також виграли 2-1 у грузинів, тому сподіваюсь, що Ворскла тільки додасть і пройде в наступний раунд
Ответить
+12
VARioR
Перша перемога і перші бали в новому сезоні є. В Грузії буде нелегко, але потрібно проходити далі. Кіпріоти теж зіграли 2:1. Ну і Кане, звичайно, молодчага.
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
З перемогою! Півсправи зроблено, тепер через тиждень треба повторити результат. Для Ворскли це перша офіційна гра, тому команда має лише додавати і виходити на пік форми вже до наступних матчів кваліфікації.
Гол Кане - шедевр!
Ответить
+11
Mr Voevudskiy
Вот и доказательство, зачем же наши берут ноунейм-легионеров. Они берут и вывозят)
Ответить
+10
Показать Скрыть 4 ответа
Viktor Shuper
хоч хтось вірив у таке після першого тайму? 
дуже приємна несподіванка, як на мене
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
bonv
Респект Ворсклі!
Ответить
+6
Yura Юрий
Филипе хорош, при таких  габаритах оч техничный и быстрый
Ответить
+2
andre_lui
Чуйченко спрогнозировал правильный счет!
Ответить
+1
Iigor6583
Старання було, а майстерність, техніка підводила при передачах. Неточноті, обрізки нервували. Добре що організація гри в "Діли" шкутильгала, а то було б непереливки?  Щоб пройти дальше, потрібно гризти граніт футбольної техніки і думки.
Ответить
0
Віталій Ткачук
Пройдуть Ділу, тут без питань. В нас склад такий собі, але тренер толковіший.
Ответить
0
u6464u
по грі , дві рівні команди .
Ответить
0
NachoBarbero
в Тыхах если че
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Summertime
Победуны динамов и шахтарей любят такие клатчи.  Ходят-бродят, а потом  догоняют трамвай.   Иногда вырывают в свою пользу.
Ответить
-1
Выталкиватель парашутистов
Теперь главное,не пропустить сухую троечку, что вполне вероятно....
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
Иноуэ завоевал еще одну категорию. Сломал фаворита, получил сразу два пояса
26.07.2023, 09:10 2
Бокс
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
Президент WBC: «Поддерживаем Тайсона Фьюри и его решение»
26.07.2023, 11:43 15
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
27.07.2023, 16:20 2
Бокс
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 1
Футбол
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
Два гола и ассист Месси. Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед
26.07.2023, 04:35 4
Футбол
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
Мбаппе получит от ПСЖ огромный бонус в ближайшие дни
26.07.2023, 14:07 3
Футбол
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
Матч Тоттенхэм – Шахтер покажет телеканал Xsport
26.07.2023, 10:11
Футбол
Мы все – Ольга Харлан
Мы все – Ольга Харлан
27.07.2023, 17:38 39
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем