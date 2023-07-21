Донецкий «Шахтер» 22 июля сыграет свой завершающий контрольный матч на сборах в Нидерландах. Соперник – «Утрехт» (Нидерланды). Поединок состоится на поле спорткомплекса CWO, который расположен неподалеку от Роттердама. Начало запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Команда Патрика ван Леувена завершает подготовку к началу нового сезона. В предыдущих контрольных матчах «Шахтер» сыграл вничью с «АЗ» (Алкмаар, Нидерланды») со счетом 3:3, а также потерпел два крупных поражения от «Аякса» (Амстердам, Нидерланды) – 0:3 и «АЕКа» (Афины, Греция) – 0:5.

Следующий соперник донецкого клуба – середняк чемпионата Нидерландов. «Утрехт» в сезоне 2022/2023 занял седьмое место. Самый дорогой футболист – нападающий Анастасиос Дувикас (9 млн евро по оценке Transfermarkt). Он же стал лучшим бомбардиром команды по итогам прошлого сезона, забив 22 года (19 – в Эредивизии, 1 – в Лиге конференций, 2 – в Кубке Нидерландов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Утрехт» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.