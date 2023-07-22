Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
Донецкий клуб на мажорной ноте завершил сборы в Нидерландах
«Шахтер» одержал первую победу на сборах в Нидерландах. Донецкая команда довольно уверенно переиграла нидерландский «Утрехт». Согласно договоренности между клубами, матч состоял из четырех таймов по тридцать минут каждый.
В первых двух четвертях игры «Шахтер» владел ощутимым преимуществом. Футболисты украинского клуба контролировали ход поединка и забили трижды. Авторам голов стали Траоре, Вьюнник и Судаков.
На вторую половину встречи Патрик ван Леувен выпустил полностью новый состав. В нем было много молодых футболистов, в том числе из юношеской команды. В третьей четверти матча острее действовали игроки «Утрехта». Им удалось в течение двух минут забить два гола, но очень быстро «Шахтер» увеличил преимущество. Голом отметился Ракицкий. До конца матча счет не изменился.
В этом матче Патрик ван Леувен задействовал всех 27 футболистов, которые были в его распоряжении.
Товарищеский матч.
«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4
Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).
Крыськив (44)
«Шахтер» (стартовый состав): Ризнык (Трубин, 31), Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков (Тоиров, 45), Вьюнник (Невертон, 31), Траоре.
Состав «Шахтера» на третий и четвертый таймы: Твардовский (Пузанков, 91), Корниенко (Педриньо, 91), Ракицкий, Козик, Конопля (Фарина, 106), Глущенко, Назарина (Кастилло, 91), Очеретько, Сикан, Кащук, Келси.
«Утрехт» (стартовый состав): де Кейзер, тер Авест, Ван дер Хоорн, Виргевер, Эль-Каруани, Броуэрс, Турнстра, Сьонтьенс, Азаркан, Дувикас, Рамселаар.
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