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Товарищеские матчи
Утрехт
22.07.2023 15:00 – FT 2 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 17:18 | Обновлено 22 июля 2023, 17:42
2690
6

Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт

Донецкий клуб на мажорной ноте завершил сборы в Нидерландах

22 июля 2023, 17:18 | Обновлено 22 июля 2023, 17:42
2690
6
Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт
ФК «Шахтер»

«Шахтер» одержал первую победу на сборах в Нидерландах. Донецкая команда довольно уверенно переиграла нидерландский «Утрехт». Согласно договоренности между клубами, матч состоял из четырех таймов по тридцать минут каждый.

В первых двух четвертях игры «Шахтер» владел ощутимым преимуществом. Футболисты украинского клуба контролировали ход поединка и забили трижды. Авторам голов стали Траоре, Вьюнник и Судаков.

На вторую половину встречи Патрик ван Леувен выпустил полностью новый состав. В нем было много молодых футболистов, в том числе из юношеской команды. В третьей четверти матча острее действовали игроки «Утрехта». Им удалось в течение двух минут забить два гола, но очень быстро «Шахтер» увеличил преимущество. Голом отметился Ракицкий. До конца матча счет не изменился.

В этом матче Патрик ван Леувен задействовал всех 27 футболистов, которые были в его распоряжении.

Товарищеский матч.

«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4

Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).

Крыськив (44)

«Шахтер» (стартовый состав): Ризнык (Трубин, 31), Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков (Тоиров, 45), Вьюнник (Невертон, 31), Траоре.

Состав «Шахтера» на третий и четвертый таймы: Твардовский (Пузанков, 91), Корниенко (Педриньо, 91), Ракицкий, Козик, Конопля (Фарина, 106), Глущенко, Назарина (Кастилло, 91), Очеретько, Сикан, Кащук, Келси.

«Утрехт» (стартовый состав): де Кейзер, тер Авест, Ван дер Хоорн, Виргевер, Эль-Каруани, Броуэрс, Турнстра, Сьонтьенс, Азаркан, Дувикас, Рамселаар.

ФК «Шахтер»
ФК «Шахтер»
ФК «Шахтер»
ФК «Шахтер»
ФК «Шахтер»
ФК «Шахтер»
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Умник
Норм. Но пропускают много
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+1
Maks KROT
бразильцы классно  дебютировали оба,вьюник не плохо отыграл на новой позиции,кащук тоже очень хорошо ну с реализацией нужно что-то делать гочо классно сыграл лучше даже конопли ,к сезону процентов на 70 думаю готова команда ,Топалов как всегда пока не очень ,и Корниенко вообще сдал после травмы,ну может ещё наберет форму ,и очеретько слабо очень играет,имено игра сегодня понравилась молодцы ,ну в защите сегодня тоже не очень .Ну тренерский штаб сделает выводы разберётся все будет норм Удачи и успехов в чемпионате и в лиге чемпионов  !!!!!
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0
⬆️
Ракицкий универсален. Можно  в Англию ехать.
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0
FunnyCat_____
Все, можно АЕК вызывать на реванш!!!
Ответить
0
fitnes_sports066
Наконец-то дождались победы соперника нашего. Конкуренция должно быть всегда
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-1
Джони
Хорошо чемпион сыграл
Ну можно было сыграть с командой из второго дивизиона словении и 10-0 выиграть 
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-2
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