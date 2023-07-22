Забили шесть голов. Шахтер в двухчасовом матче победил Утрехт

«Шахтер» одержал первую победу на сборах в Нидерландах. Донецкая команда довольно уверенно переиграла нидерландский «Утрехт». Согласно договоренности между клубами, матч состоял из четырех таймов по тридцать минут каждый.

В первых двух четвертях игры «Шахтер» владел ощутимым преимуществом. Футболисты украинского клуба контролировали ход поединка и забили трижды. Авторам голов стали Траоре, Вьюнник и Судаков.

На вторую половину встречи Патрик ван Леувен выпустил полностью новый состав. В нем было много молодых футболистов, в том числе из юношеской команды. В третьей четверти матча острее действовали игроки «Утрехта». Им удалось в течение двух минут забить два гола, но очень быстро «Шахтер» увеличил преимущество. Голом отметился Ракицкий. До конца матча счет не изменился.

В этом матче Патрик ван Леувен задействовал всех 27 футболистов, которые были в его распоряжении.

Товарищеский матч.

«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4

Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).

Крыськив (44)

«Шахтер» (стартовый состав): Ризнык (Трубин, 31), Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков (Тоиров, 45), Вьюнник (Невертон, 31), Траоре.

Состав «Шахтера» на третий и четвертый таймы: Твардовский (Пузанков, 91), Корниенко (Педриньо, 91), Ракицкий, Козик, Конопля (Фарина, 106), Глущенко, Назарина (Кастилло, 91), Очеретько, Сикан, Кащук, Келси.

«Утрехт» (стартовый состав): де Кейзер, тер Авест, Ван дер Хоорн, Виргевер, Эль-Каруани, Броуэрс, Турнстра, Сьонтьенс, Азаркан, Дувикас, Рамселаар.

ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер»

ФК «Шахтер»