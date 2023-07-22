Сегодня, 22 июля «Шахтер» в очередном контрольном матче на сборе в Нидерландах сыграет с «Утрехтом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

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Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Утрехт – Шахтер.