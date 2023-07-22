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22.07.2023 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 13:23 | Обновлено 22 июля 2023, 13:24
383
1

Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 июля, начало – в 15:00 по Киеву

22 июля 2023, 13:23 | Обновлено 22 июля 2023, 13:24
383
1
Утрехт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 22 июля «Шахтер» в очередном контрольном матче на сборе в Нидерландах сыграет с «Утрехтом». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Утрехт – Шахтер.

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Источник Sport.ua
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serhiy
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