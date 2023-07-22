В субботу, 22 июля, состоялся товарищеский матч между нидерландским клубом «Утрехт» и украинской командой «Шахтер». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «горняков».

Для Патрика ван Леувена это первая победа в качестве наставника донецкой команды.

Товарищеский матч. 22 июля

«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4

Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюнник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).

Видеозапись матча:

ГОЛ! 0:1 Траоре, 2 мин.

ГОЛ! 0:2 Вьюнник, 31 мин.

ГОЛ! 0:3 Судаков, 58 мин.

ГОЛ! 2:4 Ракицкий, 84 мин.