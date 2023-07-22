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Товарищеские матчи
Утрехт
22.07.2023 15:00 – FT 2 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
22 июля 2023, 18:03 | Обновлено 22 июля 2023, 18:22
588
0

Утрехт – Шахтер – 2:4. Первая победа Патрика ван Леувена. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 июля 2023, 18:03 | Обновлено 22 июля 2023, 18:22
588
0
Утрехт – Шахтер – 2:4. Первая победа Патрика ван Леувена. Видео голов
ФК Шахтер

В субботу, 22 июля, состоялся товарищеский матч между нидерландским клубом «Утрехт» и украинской командой «Шахтер». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «горняков».

Для Патрика ван Леувена это первая победа в качестве наставника донецкой команды.

Товарищеский матч. 22 июля

«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4

Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюнник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).

Видеозапись матча:

ГОЛ! 0:1 Траоре, 2 мин.

ГОЛ! 0:2 Вьюнник, 31 мин.

ГОЛ! 0:3 Судаков, 58 мин.

ГОЛ! 2:4 Ракицкий, 84 мин.

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Источник Sport.ua
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