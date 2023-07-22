Товарищеские матчи
22.07.2023 15:00 – FT 2 : 4
Украина. Премьер лига22 июля 2023, 18:03 | Обновлено 22 июля 2023, 18:22
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Утрехт – Шахтер – 2:4. Первая победа Патрика ван Леувена. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
22 июля 2023, 18:03 | Обновлено 22 июля 2023, 18:22
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В субботу, 22 июля, состоялся товарищеский матч между нидерландским клубом «Утрехт» и украинской командой «Шахтер». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «горняков».
Для Патрика ван Леувена это первая победа в качестве наставника донецкой команды.
Товарищеский матч. 22 июля
«Утрехт» – «Шахтер» – 2:4
Клайбер (80), Бусаид (82) – Траоре (2), Вьюнник (30+1), Судаков (58), Ракицкий (84).
Видеозапись матча:
ГОЛ! 0:1 Траоре, 2 мин.
ГОЛ! 0:2 Вьюнник, 31 мин.
ГОЛ! 0:3 Судаков, 58 мин.
ГОЛ! 2:4 Ракицкий, 84 мин.
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