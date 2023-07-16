10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23

Украинская Премьер-лига находится на летней паузе, но уже очень скоро на пороге объявится сезон-2023/24. Пока мы окончательно не увязли в перипетиях и событиях нового розыгрыша чемпионата, стоит взглянуть на топ-10 футболистов, которые по итогам минувшего сезона смогли больше всех прибавить в цене.

Ключевой критерий для ранжирования – изменение абсолютного показателя оценочной стоимости на портале Transfermarkt, выраженное в миллионах евро. В дополнение приводятся текущая трансферная стоимость по каждому игроку, а также рост в процентах, высчитанный по отношению к прежней цене.

10. Руслан Нещерет

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Клуб: «Динамо»

Текущая трансферная стоимость: 3 млн евро

Рост трансферной стоимости: 2 млн евро (200%)

ФК Динамо. Руслан Нещерет

Молодой Руслан Нещерет начинал сезон-2022/23 за спиной основного голкипера «Динамо» Георгия Бущана. Но перманентные проблемы со здоровьем, которые вынудили опытного вратаря «бело-синих» много времени провести в лазарете, оказались шансом для Нещерета, и тот провел в УПЛ 20 матчей, в которых пропустил 18 мячей, а в 7 поединках оставлял свои владения «сухими». Этого оказалось достаточно, чтобы оценочная стоимость голкипера выросла сразу на 200%. Отныне желающему подписать Нещерета придется волей-неволей, а ориентироваться на цифру в 3 миллиона евро.

9. Валерий Бондарь

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 5 млн евро

Рост трансферной стоимости: 2,5 млн евро (100%)

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Для Валерия Бондаря минувший сезон оказался первым, в котором он был ключевым центральным защитником «Шахтера». С уходом из команды Марлона и Сергея Кривцова молодой воспитанник академии «горняков» взял на себя значительно больше ответственности, и провел в минувшем сезоне Премьер-лиги 26 матчей (1 гол и 1 ассист). Также Бондарь был краеугольным камнем в обороне «Шахтера» в еврокубках, а еще оказался третьим в отечественном чемпионате по общему количеству выполненных за сезон передач (2082). Все это является объективными причинами для роста оценочной стоимости Бондаря с 2,5 до 5 миллионов евро, однако далеко не факт, что «Шахтер» сможет выручить за своего центрбека такие деньги, потому как контракт футболиста, по некоторым данным, истекает уже летом 2024-го, а желания его продлевать Валерий пока не демонстрирует.

8. Даниил Сикан

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 4 млн евро

Рост трансферной стоимости: 2,8 млн евро (233,3%)

ФК Шахтер. Даниил Сикан (слева)

Минувший сезон стал знаковым в «Шахтере» еще и как минимум для Даниила Сикана. Если раньше этот нападающий считался молодым и перспективным, а его потенциал оценивался как достаточный для уровня резервного форварда первой команды, то под руководством Игора Йовичевича украинец сумел показать существенный прогресс и доказать, что уже сейчас не уступает в мастерстве буркинийцу Лассине Траоре. В итоге Сикан сыграл в УПЛ-2022/23 26 матчей, отличившись 9 забитыми мячами и 1 результативной передачей. По количеству голов в пересчете на 90 минут проведенного на поле времени Даниил и вовсе стал пятым в чемпионате с показателем в 0,65, что не намного уступило аналогичной цифре топ-голеадора «Днепра-1» Артема Довбика (0,77). Также в свой актив Сикан может занести и выступления за сборную Украины U-21 в текущем году, ведь в футболке этой команды он забил 4 мяча в 9 матчах.

7. Александр Зубков

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 5 млн евро

Рост трансферной стоимости: 3,2 млн евро (177,8%)

ФК Шахтер. Александр Зубков

Оставшись без легионеров, летом минувшего года «Шахтер» был вынужден искать варианты по усилению состава на рынке, и одним из таковых оказался Александр Зубков. За возвращение вингера «горнякам» пришлось выплатить «Ференцварошу» 2 миллиона евро, но Зубков доказал, что эти инвестиции оказались абсолютно грамотными. В настоящий момент оценочная стоимость этого футболиста составляет уже 5 миллионов, и за сезон Александр добавил в цене на 177,8%. В частности, эксперты, помимо 5 забитых мячей и 3 ассистов в чемпионате, наверняка приняли во внимание то обстоятельство, что Зубков своими действиями добавил глубины и смысла атакам «горняков», оказавшись по итогам УПЛ-2022/23 на третьем месте в таком компоненте как умные передачи (28).

6. Александр Пихаленок

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Днепр-1»

Текущая трансферная стоимость: 5 млн евро

Рост трансферной стоимости: 3,5 млн евро (233,3%)

СК Днепр-1. Александр Пихаленок (слева)

Для талантливого Александра Пихаленка, которому в «Шахтере» помешали раскрыться травмы и отсутствие доверия со стороны предыдущих наставников, сезон-2022/23 оказался самым успешным в профессиональной карьере. В рядах «Днепра-1» Пихаленок был одним из безоговорочных лидеров коллектива, проведя на поле все 30 поединков и отличившись в них 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Именно Пихаленок стал лучшим ассистентом прошлого розыгрыша УПЛ, а также оказался на первом месте в чемпионате по числу передач в разрез (71), и на втором – по точности пасов с продвижением (91,97%). Неудивительно, что еще в конце мая в СМИ начали появляться слухи об интересе к Пихаленку со стороны заграничных клубов, однако вряд ли «Днепр-1» сейчас пойдет на продажу своего лидера, если только не получит действительно крайне интересное предложение.

5. Артем Бондаренко

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 10 млн евро

Рост трансферной стоимости: 9 млн евро (900%)

ФК Шахтер. Артем Бондаренко (справа)

Артему Бондаренко, который когда-то играл на правах аренды в «Мариуполе», а ныне является одним из ключевых футболистов первой команды «Шахтера», удалось в разы увеличить свою стоимость. Если перед началом сезона Бондаренко оценивали в 1 миллион евро, то сейчас – уже в 10 миллионов. При этом, у Артема сложно выделять какие-то доминирующие сильные качества. Скорее, он довольно всесторонне развит и умеет практически все, что касается атаки. На счету Бондаренко 9 голов и 6 ассистов в УПЛ-2022/23, а еще он великолепно проявил себя на молодежном чемпионате Европы, где сборная Украины U-21, капитаном которой был Артем, добралась до полуфинала, а сам хавбек в 4 матчах отличился 2 голами и 1 результативной передачей. Причем гол Бондаренко в ворота французов twitter-аккаунт турнира отметил особенно – выделив в номинацию «skill of the day».

4. Николай Матвиенко

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 20 млн евро

Рост трансферной стоимости: 9 млн евро (81,8%)

ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Продолжает расти в цене и ключевой центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, который в концовке сезона играл на левом фланге обороны, где у «горняков» были определенные кадровые проблемы. Несмотря на ряд существенных ошибок по ходу чемпионата и еврокубков, Матвиенко является важнейшей фигурой для «горняков». Именно Николай выполнил больше всех передач в минувшем розыгрыше УПЛ (2288), а также был вторым по пасам с продвижением (329). Это позволяет Матвиенко не только выполнять непосредственную работу в защите, но и в значительной степени отвечать за креатив, ведь именно с него начинаются многие атаки «Шахтера». Интересно, что минувшим летом, по слухам, «Аякс» был готов предложить за украинского центрбека «горняков» 15 миллионов евро, но тогда сделка так и не состоялась. Равно как и не произошел трансфер Матвиенко в «Брайтон», «Арсенал» или «Мальорку», которые также интересовались его услугами. Сейчас, очевидно, «Шахтер» будет требовать за Николая еще больше денег, и далеко не факт, что это приведет к сделке. Хотя Матвиенко, очевидно, все устраивает в его нынешнем клубе, ведь недаром он недавно подписал новый контракт со сроком действия до 31 декабря 2027-го.

3. Артем Довбик

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Днепр-1»

Текущая трансферная стоимость: 15 млн евро

Рост трансферной стоимости: 10 млн евро (200%)

СК Днепр-1. Артем Довбик

Значительно прибавить в цене Артему Довбику, конечно же, помогла его выдающаяся результативность. Форвард был неимоверно близок к тому, чтобы повторить, или даже превзойти рекорд результативности по итогам одного сезона (25 мячей), принадлежащий в УПЛ армянину Генриху Мхитаряну. Однако в итоге нападающий «Днепра-1» остановился на цифре в 24 гола, а его команда – в шаге от чемпионства, не сумев вырвать «золото» у «Шахтера». Текущим летом по Довбику наверняка будет наблюдаться активность на рынке, но пока удовлетворять финансовые запросы «Днепра-1» никто из заинтересованных клубов не спешит. Да и сам Артем недавно подписал новый контракт с днепровским клубом, чем увеличил своеобразный шлагбаум на пути своего отъезда в один из европейских чемпионатов.

2. Георгий Судаков

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 15 млн евро

Рост трансферной стоимости: 13,5 млн евро (900%)

ФК Шахтер. Георгий Судаков

Георгия Судакова в настоящий момент можно смело называть главным бриллиантом в нынешнем составе «Шахтера». Сложно сказать, какие возможности проявить себя имел бы молодой украинец, если бы в команде оставались бразильские легионеры вроде Майкона и Маркоса Антонио, которые после отъезда из Украины в целом никак не зарекомендовали себя и дали только козыри критиканам селекции и менеджмента «горняков», позволявшим таким исполнителям иметь игровую практику, а талантам вроде Судакова сидеть в резерве. Но, к счастью, для Георгия и всего украинского футбола все сложилось именно так, и сейчас этот футболист видится «вторым Мудриком» для донецкого клуба с точки зрения потенциальной возможности как следует заработать на трансферном рынке. В УПЛ-2022/23 Судаков отличился 5 голами и 8 ассистами в 29 поединках, но недавно добавил к этому еще 3 мяча в 5 матчах на молодежном чемпионате Европы, что и привело, на радость менеджмента «Шахтера», к такому бурному росту оценочной стоимости хавбека.

1. Анатолий Трубин

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Клуб: «Шахтер»

Текущая трансферная стоимость: 22 млн евро

Рост трансферной стоимости: 14 млн евро (175%)

ФК Шахтер. Анатолий Трубин

А вот больше всех в цене по итогам минувшего сезона из всех футболистов, выступающих в УПЛ, прибавил 21-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин. Еще два года назад этому молодому вратарю удалось вытеснить из основы «горняков» легендарного Андрея Пятова, а сейчас Трубин стоит на пороге следующего шага в карьере – готовится к отъезду в топ-чемпионат. В услугах Анатолия крайне заинтересован миланский «Интер», подыскивающий потенциального преемника для Андре Онаны, и Трубин видится итальянцам прекрасной кандидатурой. Оно и понятно: в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов именно украинский голкипер «Шахтера» оказался лидером турнира по числу сейвов в пересчете на 90 минут игрового времени – 5,04. Кроме того, Анатолий уже имеет за плечами 7 матчей за национальную команду Украины, а недавно провел весьма качественный молодежный чемпионат Европы, даже несмотря на пять пропущенных мячей в полуфинале от испанцев. Сейчас, относительно Трубина, вопрос только один – согласится ли «Шахтер» на продажу своего ключевого вратаря в это трансферное окно? Впрочем, выбор у «горняков» невелик, ведь Анатолий, по слухам, не планирует продлевать контракт, а упустить такой актив через год бесплатно… После ситуаций с Соломоном и Тете топ-менеджмент «Шахтера» вряд ли может себе позволить подобное, чтобы не «ответить головой» перед собственником и президентом клуба Ринатом Ахметовым.