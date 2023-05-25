Источник: клуб из Греции интересуется Пихаленком

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» заинтересовался 26-летним украинским полузащитником «Днепра-1» Александром Пихаленком.

Об этом сообщает newspao.gr. По информации источника, «Панатинаикосу» предлагали подписать 26-летнего футболиста еще осенью 2022 года, когда команда искала хавбека. Тогда украинца можно было приобрести за 1,8 миллиона евро, однако сейчас он уже стоит 3 миллиона, что явно усложняет интересы клуба.

Также источник отмечает, что «Панатинаикосу» будет сложно подписать Пихаленка, если «Днепр-1» займет место в топ-2 УПЛ и попадет в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Александр провел 38 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, в которых отличился 8 голами и 14 ассистами.