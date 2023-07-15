Маркета ВОНДРОУШОВА: «Удивительно, что я могу держать этот трофей»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№42 WTA) поделилась эмоциями от победы над Онс Жабер (6:4, 6:4) в финале Уимблдонского турнира.

«Я не знаю, что происходит. Это удивительное чувство. Онс, поздравляю тебя, ты так вдохновляешь всех нас. Я надеюсь, что когда-нибудь ты победишь. Ты – удивительный человек. После всего, что мне пришлось пережить – в прошлом году я ходила в гипсе, – удивительно, что я могу стоять здесь и держать этот трофей в руках. Возвращаться всегда непросто, ты не знаешь, чего ожидать. Я надеялась, что смогу вернуться на этот уровень. И теперь происходят такие вещи.

Буду ли делать татуировку в память о своей победе? Не знаю, но я поспорила со своим тренером. Он сказал, что если я выиграю турнир, то и он сделает себе такую же. Так что, думаю, завтра мы поедем делать!», – призналась Вондроушова.

Победа Маркеты Вондроушовой сделает ее 10-й ракеткой мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации.